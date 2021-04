Alexis Varnum: me suudame inimkonnana tekitada endale paremat reaalsust ja tulevikku

Meie seisundist kohalolus sõltuvad kõik sündmused ja meie reaalsuse areng. Kui inimene muudab oma sisemist seisundit, siis ta sellega kohe muudab ruumi ja aega, milles eksisteerib see, mis mineviku reaaluses pole olnud võimalik.

Me kujutame endale ette aega, mis liigub minevikust tulevikku, kuid pragu võib märgata, et elu luuakse mitte minevikuga, vaid tulevik muutub olevikuks ja olevik nihkub minevikku. Sa oled märganud seda enda või teiste elus, et oled tõmmanud oma ellu need olukorrad ja sündmused, Sa oled tundnud ennast nende sündmuste sees ja oled reaalselt nautinud seda, mis veel pole juhtunud ning hiljem see on olnud Sinu elus reaalne ja juhtuski nii, kuidas Sa seda eelnevalt tundsid. Tavaliselt seda suudavad kiiremini inimesed, keda liigutavad ideed, kes pürgivad selle poole, millest nad unistavad ja mida siiralt soovivad.

Praegu muutub selline lähenemine elu seaduseks, mida me ei saa enam vältida. Meie kui inimkond saame tõmmata tulevikust meile paremat reaalsust. Selleks vaata antud hetke oma paremast tulevikust ja ole juba praegu seal selles headuses, külluses, õitsengus ja naudi seda juba praegu, mitte ära jää ootama, millal see tuleb. Paljud inimesed ei oska ega usu, et see on võimalik, sest nad näevad reaalsust, milles see kõik puudub ja ei usu loomist vaid saatust. Kuid praegu kõik juba töötab teisiti ja see on võimalik.

Kas me soovime lihtsalt kindlustunnet, et tulevikus on kõik hästi ja meid ootab ees vaid hea või me ise kui Loojad loome oma tulevikku oma sisemise seisundiga ja oma tunnetustega olles siin ja praegu oma olevikus? Me saame endale luua paremat elu kui ületame oma piirangud. Kui me baseerume sellel, et liigume minevikust tulevikku, siis me oleme kui ohvrid, kes ujuvad hoovuses või oleme võitlejad, kes selle hoovusega pole rahul ja võitlevad selle vastu. Kui me liigume tulevikust olevikku, siis me oleme loojad, kes ise valivad kuhu nad soovivad liikuda. Selle valiku teeme me oma mõtete ja harjumuste muutmisega, mis meid piiravad.