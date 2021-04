Müstilises skorpioni märgis olev täiskuu toob pinnale mineviku mälestused ja allasurutud tunded

Tähelepanelik võiksid olla ka kõiges, mis on rahaga seotud . Siia alla käivad kõik finantstehingud, lepingud, testamendid, laenud ja kingitused. Kui mõni neist teemadest sinu elus praegu eriliselt jõuliselt esiplaanile kerkib, siis tea, et pead kogu oma tähelepanu sinna suunama.

Kui tegeled hetkel mõne suhteteemaga, siis lähtu kindlasti oma intuitsioonist ja tunnetusest, kuna praegu on oht, et inimesed käituvad ettearvamatult, vahel ka dramaatiliselt ja intensiivselt. Võta endale teadlikult vastutus oma väljaütlemiste ja käitumise eest ning ole enda vastu lõpuni aus. Skorpioni märgi täiskuu aitab sul selgelt näha suhtealaseid kitsaskohti ning juhib tähelepanu just sellele aspektile, millega sul tuleks tegeleda. Seega, praegu on suurpärane aeg, et luua kord ja harmoonia oma armuasjades.