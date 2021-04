Hindu astroloogia – täiskuu Kaaludes

Hindu ja lääne astroloogia kraadiline erinevus on ~24-25º. Kui lääneliku käsitluse korral on praegune täiskuu Skorpionis, siis hindu käsitluse kohaselt on täiskuu Kaaludes. Kraadilise täpsusega toimub läänelikus astroloogias täiskuu ~7º Skorpion ja hindu astroloogias ~13º Kaaludes. Selline erinevus tuleneb sodiaagi arvutamismeetodist ja ainuüksi sellepärast on kõik hindu astroloogia nataalsed positsioonid peaaegu alati ühe sodiaagimärgi võrra tagasi võrreldes lääneliku aastroloogia asetustega. Valem: lääneliku astroloogia kraadiline asend - ~24º= hindu astroloogia kraadiline asetus. See ei tähenda, et alati liigub sodiaak märgi võrra tagasi, sest kui läänelik asetus asub sodiaagi viimastel kraadidel (~25º-30º), jääb hindu sodiaak samasse märki. Mõlemad käsitlused on õiged, sest esindavad erinevat tüüpi tõdesi.

Sanskriti keelne termin pūrṇimā tähendab täiskuu päeva ja ööd. Astronoomiliselt tähendab see ööd, mil Päike ja Kuu asuvad laiuskraadide mõttes teineteise suhtes vastamisi. See on öö, mil Kuu särab öötaevas kõige eredama tähena. Pūrṇimā ajal asuvad Kuu ja Päike teineteisest maksimaalses kauguses. Astroloogilises mõttes esineb Kuu ja Päikese opositsioon. Igas kalendrikuus on üks täiskuuöö ehk pūrṇimā. Pūrṇimāga algab viieteistkümne päeva pikkune Kuu kahanemise periood, millele järgneb Kuu loomine ehk amāvasyā.

Tulā (sanskriti keelne termin) ehk Kaalud on sodiaagi seitsmes tähemärk ja on seotud kindlate märksõnadega: võrdsus, tasakaal, kompromiss, lahend, kaubandus, kaubavahetus, kaupmees, jooga, ühendus, tehing, vastastikused kokkulepped, viisakus, läbirääkimised, liitlased, diplomaatia, lepingud, usaldus, abielu, paaritumine, võrdne vastand, sotsiaalne õiglus, kohus, juriidilised lahendused, partnerlus, reisimine