Hakka loojaks, see on sinu tõeline olemus!

Nüüd on aeg endalt küsida, kuhu panustan mina oma tähelepanu ja energia? Mis tundega ma vaatan tagasi, olnule? Mida ma tunnen praeguses hetkes ja millised tunded valdavad mind mõeldes tulevikule? Kas ma usaldan ennast, oma sisetunnet ja väge loojana? Milliseid tundeid tekitavad minus tühjus ja vaikus? Kas ma julgen vaadata sügavamale, usaldada ja tunda? Kas teemad, mis mind "käima tõmbavad" on üldse minu teemad või olen ma nendesse mingil eluhetkel haakunud ebateadlikult?

Kõik väljaspool toimuv peegeldab sisemuses toimuvat. Mis on see, mida mina tahan toimuvasse lisada, mida ma tahan näha kasvamas? Kas ma oma igapäevase mõtlemise ja tegutsemisega toidan ja kasvatan seda, mida ma soovin nüüd ja praegu ning ka tulevikus endas ja enda ümber näha ja tunda?

Nüüd, just praegu on see tähtis hetk, mil sa saad valida, teha otsuseid, luua muutusi enda sees. Pole vaja enam hetkegi oodata ega loota, et keegi kuskil teeb muutused sinu eest. Hakka ise muutusi tegema, alusta iseenda seest. Hakka loojaks, see on su tõeline olemus ja võimekus.