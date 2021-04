Ilona Karula: Sa ei pea kuuluma mitte kuhugi ega olema kellegi moodi, su kõige targem teejuht asub sinu südames

Hirm kogukonnast väljaheidetuks saada pani linnarahva šokolaadipoekesele selga keerama. Sama tundis ka šokolaadipoe omanik, et on aeg lahkuda ja jätta linnaga hüvasti. Ja siis tuli see kõnekas mõtteavaldus, mis ergutas mind ja äratab ehk sind. Šokolaadipoe omanikul oli vestlus ühe mustlas-ränduriga, kes ütles: "Kui sa tahad nii väga kuhugi kuuluda, siis tuleb sul arvestada, et pead ka teiste tahtmiste järgi elama. Kas see on elu, mida sa südames igatsed?"

Jagasin "Täheinimeste" raamatus sarnaseid mõtteid, kuidas Maa peal on hulk inimesi, kes tunnevad, kuidas kõigist pingutustest hoolimata ei võeta neid lõpuni omaks. Alati jäädakse ringist justkui välja. Alati peavad nad ennast rohkem tõestama ja usaldust välja teenima. Endid voolima sobilikumaks ja painutama meeldivamaks. Lõpuks ollakse oma tegemistes ikka üksinda.

Mulle on suureks lohutuseks olnud teadmine, et ka kotkad lendavad üksinda, sest neil on kõige tugevamad tiivad ja seetõttu ollakse parvede asemel loodud lendama üksinda. Samamoodi on mõnede inimeste loomuses individuaalsus, mil suudetakse üksinda luua suuremalt kui kellegagi koos. Ja selles ei ole midagi imelikku, eriskummalist ega arrogantset. Tundes eraklikuna endid siin Maa peal, kes pingutustest hoolimata kuhugi ei sulandu, siis tasub mõelda ehk selle peale, et võibolla oled ka sina seda tüüpi inimene, kellel eluga edasi liikumiseks pole vaja mitte jalgu kõhu alt välja tõmmata, vaid kellel tuleb hoopis oma tiivad avali üle taeva sirutada, et lennata vabana sinna, kuhu hingel on tugev tunne imesid realiseerima minna. Vaid seetõttu oled sa eemale tõugatu ja välja jäetu, sest sul on võime lennata üksinda.

Kasuta nüüd seda võimet. Ära kärbi oma tiibu käskude ja keeldude, hirmu ja muretsemisega sulanduda pidevalt keskkonda.