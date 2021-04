NÄDALA TAROSKOOP | Anna endale aega, et muutustega kohaneda

Nädala kaardiks on sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et nii töö- kui eraelus edasi liikuda. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Nädala võtab kokku poodu. Sinu jaoks on nüüd asjad pea peale pööratud. Puutud kokku enda jaoks uudsete oludega ning see lööb sinu tavapärase elukorralduse sassi. Ära lange masendusse, sest tegelikult ei ole midagi hullu juhtunud. Anna endale aega kohaneda ja oska näha suuremat pilti, ning märkad, et paanikaks pole põhjust.

Nädala kaardiks on mõõkade paaž. Praegu tunned, et sinus on palju energiat ja see võimaldab sul tegutseda aktiivselt ning omandada uusi kogemusi. Kuna soovid, et kõik toimuks kiiresti, tõhusalt ja tulemusrikkalt, siis võib suhtlemine kaaslastega kohati pingestuda, kuna mõned on juba suvisel aeglasel lainel. See ei tähenda, et peaksid oma eesmärkidest loobuma, kuid natuke mängulisemalt ja vabamalt tasuks ellu suhtuda küll.