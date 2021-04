KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Mai-Agate Väljataga selgitab, kuidas liikuda edasi uude ajastusse

"Kui tuleb mingi uus asi, siis läheb vana jubedalt sassi," hoiatab selgeltnägija ja teadjanaine Mai-Agate Väljataga alustuseks. Küsimuse peale, kas seda uut ajastut peaks kartma või pelgama, vastab ta resoluutse eitusega. "Uus ei too automaatselt midagi hullu, vaid lihtsalt uue asja," rahustab ta, kuid siiski lisab: "Inimesed on aga aastatuhandeid elanud vanaviisi, mistõttu ei pruugi igaühel vanadest harjumustest lahti saamine minna kõige libedamalt."

Siiani on inimkond vahtinud teisi ja tahtnud teistele näpuga näidata. Uus ajastu on alanud galaktiliselt ja päikesesüsteemi tasandil, mistõttu pole inimesel enam valida, kas ta läheb uue ajastuga kaasa või mitte. See on alanud ja me ei saa enam uutest energiatest kõrvale hiilida. "Nüüd peame pöörama tähelepanu iseendale, pöörduma end sisse ja õppima endaga tuttavaks saama," rõhutab Mai-Agate Väljataga peamist erinevust uue ja vana vahel.

Iga tunne loob

Oluline on õppida ennast tundma, sealjuures rohkem kui eales varem pöörama tähelepanu oma emotsioonidele ja tunnetele. "Inimesed peavad arvestama, et kõik tunded, mida oma kehas tunneme, on loomejõud, läbi nende luuakse oma reaalsust. On positiivne loomine, aga on ka negatiivsed tunded, läbi mille me loome negatiivset," jagab Väljataga oma resoluutse, kuid pehme häälega. Negatiivsed tunded nagu sallimatus, alaväärsus, süütunne, süüdistamine, ahnus ja enesetähtsus või võimu taga ajamine on inimese alateadvuses olevad negatiivsed loomejõud.

Kui inimene hakkab ärkama ja uue ajastu energiatega kaasa minema, siis ta tõenäoliselt enam ei taha kogeda varasemalt allasurutud negatiivseid emotsioone. Kuidas neist vabaneda? Geneetikud on tõestanud, et enda reaalsust saab muuta ja seda on kõige lihtsam teha enda sees olevaid lauseid märgates ja seejärel reastatud sõnadena ritta pannes. Näiteks öeldes: "Mina kogen praegu alaväärsuse tunnet!". Selgeltnägija sõnul on juba sellise lause välja ütlemisel antud tunde ümbertegemise jõud sees.

Miks mõned soovid täituvad ja teised mitte?