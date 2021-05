Selgeltnägija Mai-Agate Väljataga kanaldus kosmilisest infoväljast

Foto: depositphotos.com

Maailmaruum on infoväli. See infoväli on elav ja endast teadvel teadvuse väli. Kõik, mis eksisteerib maailmaruumis, kuulub osadena selle välja juurde. Ka inimene on üks osa teadvuse väljast. Inimesele on antud omadus, mida ta kahjuks ei kasuta täiel määral, et saada sellest väljast mistahes infot. Kuigi see teave on kõigile mõeldud, on praegu vaid osa inimkonnast võimeline vähesel määral sealt teavet hankima. Ja seda saavad kätte need, kelle sagedus on tõusnud vastavale kõrgusele, mis annab võimaluse ühendada ennast selle väljaga. Neil, kes on jõudnud oma võnkesageduselt sellisele kõrgusele, et saavad keha infovälja sisse logida, on vajalik katkestada oma mõtete ja tunnete vool. Ka mina olen ennast harjutanud maailma infoväljaga suhteid looma. Kui hästi ma seda teen, ma ei tea, aga midagi ma olen sealt alati kätte saanud. See, mis te järgnevalt loete, on ka sealt infoväljast saadud. See infoväli on Ülim ja meil on vaja temasse suhtuda suurima aukartusega, vahendab Mai-Agate Väljataga.