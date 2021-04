Aus armastus - ära tee oletusi ega pelga oma soove väljendada

Palju lihtsam on leida keegi, kes juba on selline, nagu sa soovid, kui hakata kedagi muutma. Samuti peaks see inimene armastama sind sellisena, nagu sa oled, nii et tema ei peaks sind hakkama muutma. Kui teised tunnevad, et neil on vaja sind muutma hakata, tähendab see, et nemad ei armasta sind sellisena, nagu oled.

Miks üldse olla kellegagi, kelle jaoks sa pole selline, nagu nad tahaksid? Peame olema need, kes oleme, siis pole vaja kedagi teist mängida. Kui armastad mind sellisena, nagu olen, tule ja ole minuga. Kui sa ei armasta mind sellisena, nagu olen, jätame hüvasti - leia endale keegi teine. See võib tunduda kalk, kuid just selline suhtlemine tagab, et teistega sõlmitud isiklikud kokkulepped on selged ja laitmatud.

Kujutle, et ühel päeval lakkad oletusi tegemast oma partneri ja lõpuks ka kõige muu kohta oma elus. Su suhtlemisviis muutub täielikult ning suhted ei kannata enam vääroletustest tekkinud arusaamatuste pärast. Oletuste tegemistest hoidumiseks on üks viis - esita küsimusi. Veendu, et sõnumid on selged. Kui midagi jäi ebaselgeks, küsi. Leia julgust küsida seni, kuni kõik on nii selge, kui olla saab, ning isegi siis ära oleta, et tead kõike, mida selles olukorras on võimalik tea da. Kui kuuled vastust, ei pea sa oletama, sest tead tõde.

Samuti ära pelga oma soove väljendada. Kõigil on õigus vastata sulle jaatavalt või eitavalt, kuid sinul on alati õigus küsida. Samamoodi on kõigil õigus sinult küsida ja ka sinul on õigus vastata "jah" või "ei". Kui sa ei mõista midagi, on parem, kui küsid, ja kõik saab selgeks, selle asemel et hakkad oletusi tegema. Päev, kui lakkad oletusi tegemast, on puhta ja selge suhtlemise algus, emotsionaalsest mürgist prii. Kui lakkad oletusi tegemast, muutub su sõna laitmatuks.