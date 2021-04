Alkeemia lugemisnurk | Kõige ilusamad jalutuskäigud Pariisis

PARIS, mon amour

Prantsusmaad külastab aastas 87 miljonit inimest, Pariisi 30 miljonit. Neist seitse miljonit käib Eiffeli tornis ja kümme miljonit Louvre'is. Ainuüksi suveniiride eest jätavad nad siia kolm miljardit eurot. Pariis on hästi koostatud kompositsioon sildadest, majadest, skulptuuridest, parkidest, vaateakendest, kohvikutest, kaldapealsetest ja tagahoovidest, millest kõigest võib rääkida tunde ja millest on Internetis lõputult materjali.

Raamatuidki on Pariisist kirjutatud lugematul hulgal igas võimalikus keeles. Miks oli siis nii vältimatult vajalik kirjutada veel üks? Tänaseks olen Pariisis ekskursioone teinud 25 aastat. Aastast 2017 olen siin töötanud Pariisi Ülikooli poolt koolitatud ja litsentseeritud giid-lektorina. Siiski võin peale pikka Pariisi tutvustavat tööpäeva ikka ja alati koju minnes armunud pilgul ringi vaadata ja ohata: "Pariis on kõige ilusam linn maailmas!" Elukutselise õpetajana on minu geenides uudishimu ja janu teadmiste järele ning loomulikult ka teadmiste jagamine. Oma suures austuses ajaloo, kunsti ja arhitektuuri vastu olen siiralt veendunud, et millegi või kellegi mõistmiseks või hukka mõistmiseks tuleb seda enne päriselt tundma õppida.

Kümne aasta jooksul Pariisis elades olen ruutmeetrite ja kivide vahelt leidnud palju paeluvaid lugusid inimestest, kes tegid Pariisist just selle, mis ta praegu on. Et Pariisist ülevaade saada ja tema hinge puudutada, ei peagi igal pool käima. Kui ma majade kirjeldamise asemel oma jutuga hoopis kaugemale ajalukku sõidan, tähendab see seda, et minu arvates on oluline selgitada tagamaid. Mõnikord viib lugu hoopis teisele reele, aga ju selle lahtiseletamine on olnud oluline.