Figuur kauniks: mis hoiab kehas vett kinni?

Võibolla oled tähele pannud, et pärast suurt söömingut tõuseb kaal mitme kilo võrra, kuid juba paari päeva pärast oled tagasi oma tavalises kaalus. Võibolla oled ka märganud, et pärast intensiivsemat trenniperioodi ei kaota sa mitte ühtegi kilo ja oled ehk raskemgi kui alguses. Põhjuseks võib olla vesi , mida su organism teatud perioodil tavapärasest rohkem kinni hoiab. Kui tead, millest see tuleb, on kaalukõikumistega lihtsam toime tulla ja sa ei lase ennast sellest häirida.