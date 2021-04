Maakera Schumanni resonants annab märku inimkonna teadvuse äkamisest

Hiljuti vaatasin Venemaa observatooriumi andmed, nad mõõdavad Maa Schumanni resonantse. Energeetilised tipud on mõnedel päevadel ületanud piiri 400 Hz ja selliseid hüppeid on iga päevaga rohkem ja rohkem ning need on väga võimsad. See tähendab, et me kõik läheneme vaimse tormi tipule ja liigume läbi puhastuse, vabanedes kõigest, mis pole meie tõde ja mis meid enam ei toeta, kirjutab Alexis Varnum oma Facebooki lehel.