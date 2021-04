Pandeemiaga kaasnenud kilodest aitab vabaneda positiivsele rõhumine

Psühholoogid soovitavad suhtlemisel kasutada ajastule sobivamat vestlusetiketti. Sotsiaalmeediasse välja pandud sõnumitest soovitatakse vältida teatud moel oma keha puudutavatest edusammudest teavitamast. Näiteks ei tasu rääkida, kuidas keegi püüab lisakilodest jagu saada. Samuti peaks vältima numbrilist infot. Eriti kui need puudutavad kulutatud kaloreid või joostud kilomeetreid. Üleüldse tasub hoiduda rasvateemalistest vestlustest . See ei aita lahendustele kaasa, vaid sel võib olla oodatule vastupidist mõju ja suurendada tajutud stressi.

Ohus on nii täiskasvanud kui ka lapsed. Pole saladus, et ülekaaluga kaasneb suurem stigma kui näiteks rassiga. Enamus noorte sotsiaalmeediasse laetavatest piltidest tehakse populaarsete filtrite abil ilusamaks kui tegelikkus. Rassile osutamist ja selle mainimist peetakse ammu tundlikuks teemaks, mida püütakse vältida. Aeg on arvestada ülekaalu probleemiga, mille lahendamine on kogu ühiskonnale üllatavalt raske ja personaalselt stressirohke.