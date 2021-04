Hiina meditsiini ekspert dr Rene Bürkland: need on kolm tarkusetera, millest võiks lähtuda oma tervise eest hoolitsemisel

Esimene tarkusetera on "ühe grammi reegel". Sellise nime andis sellele üks minu õpetaja. Ta on ise tai chi'ga tegelenud vist ligi kakskümmend aastat, aga ta on ikkagi Hiinas oma õpetaja juures, sest ta ütleb, et alati saab sealt mingi grammi tarkust juurde. Mina vaatan seda reeglit nii, et kui me iga päev kasvõi ühe minuti investeerime oma tervisesse, siis on juba hea. See tähendab seda, et kui me hommikul hõõrume käed soojaks, kui masseerime kõrvad soojaks, siis sellega me paneme kehas energia ja vere liikuma, mis on elu aluseks. See ei võta aega rohkem kui üks minut, aga pikas perspektiivis annab see suure efekti. Kui me teeme väikseid muutusi, siis nende mõju tulebki selle igapäevasest järgimisest. Kui ka vahel rajalt ära kukume, siis ei ole hullu, kui me tagasi tuleme. Aga pikk perspektiiv on see, mis annab efekti.