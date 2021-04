Alexis Varnum: praegu on võimalik kogeda just neid transformatsiooni sümptomeid

Praegu on käimas transformatsioon, mis tähendab, et meie DNA muutub ja me liigume kõrgema teadvuse poole nii füüsiliselt ja ka psühholoogiliselt. Seda nihkumist saadavad meie sisemised seisundid, mida me vahest ei mõista.

Ürita need endas vastu võtta. Sümptomid lihtsalt on. Võid tunda kurbust ja tunda ennast eksinult, kadunult, nagu ei leiagi ennast ja tunned, et oled tihti hämmeldunud. Võibolla tunned aja kaotust, ei mõista kui palju tegelikult aega oled kulutanud, mis kell parasjagu on ja seoses sellega võib tekkida desorienteerumine. Äkki võid avastada, et see koht, kus hetkel viibid pole Sulle tuttav ja võid ehmuda, sest ei mäleta kuhu minna ja kus sa asud, aga see kestab vaid sekundid. Võivad esineda ka mäluaugud. Sa ei mäleta asju, mis on hiljuti olnud, nagu keegi oleks selle Sinu mälust kustutatud.

Võid tunda tõmmet loomise poole, tahad midagi teha oma kätega või proovida midagi uut. Tõmbab rohkem maa poole, soovid istutada, kasvatada, tarbida söögiks oma kasvatatud vilju. Vahest võid olla liiga loid. Võivad oesineda hetked, kus Sa imestad, kuidas kõik toimub väga sünkroonselt ja järgmine päev nii enam pole. Sa ei mõista, mis toimus, miks eile oli nii ja täna kõik on vastupidi.

Võimalikud on erksad unenäod ja teadmine, et sa oled olnud teises maailmas või reaalsuses. Vahest on võimalikud valud kehas siin ja seal või tunned nagu luud sees valutavad. Tehnika ehk ei tööta Sinu juuresolekul. Võid tunda, et Sinu kõrval eksisteerivad nähtamatud olendid. Tahad vabaneda piirangutest, tsüklitest, takistustest, et olla lihtsalt vaba.

Vahest võib tunduda, et kehas on palju energiat, aga füüsiline keha ei oma võrdselt füüsilist jõudu. Sa oled nagu tuumajaam, sees on nii palju energiat, et võid mäed liigutada aga füüsilist jõudu selleks pole. Tahaksid enda kõrvale vaid neid inimesi, kes on Sinuga sünkroonsed ja tahad vabaneda nendest, kes pole Sinuga ühel sagedusel.