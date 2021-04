Praegusel ajal on oluline tulla käesolevasse hetke ja kohalolusse

Liigne mõtlemine on vaja katkestada, tekitada vaikuse ja kohalolu hetki, mil saaksid toimuda puhkamine, lõõgastumine, ümberhäälestumine, muutused nii mõtte- kui ka sellest tulenevas tundemaailmas. Et aegunud mustritest ja programmidest välja tulla, nende toitmine oma energiaga lõpetada, on vaja tulla praegusesse hetke, kohalolusse enda sees, oma kehas. Kõigepealt on vaja võtta aeg maha, aega olla iseendaga ja leida endale sobiv viis lõdvestumiseks ja lõõgastumiseks. Väga hästi sobivad lõõgastumiseks praegu igasugused veeprotseduurid, eriti tõhusad on saun ja vannid meresooladega. Ka jalavann vannisoola või meresoolaga on tõhus energiakeha puhastaja ja keha lõõgastaja ning mõjub hästi kogu organismile. Peale veeprotseduuride on hea kasutada ka kõiki teisi loodusjõude kohalolu ja lõõgastumise toetamiseks. Kel vähegi võimalik võiks leida võimaluse ühenduda maaga, pista näpud mulda, tegeleda aiatöödega, matkata, viibida looduslike kivide (rändrahnud, kivikülvid, paepaljandid) ja suurte puude läheduses, avada oma meeled kevadise looduse võimsatele energiatele.