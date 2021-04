Raivo Juhanson: teekond kergusesse

Me oleme nii harjunud elama raskuses ja valus, et me isegi ei mäleta enam, mida tähendab kergus. Hirm on sellest raskusest ja valust läbi minna, kuna kardame, et läheb veel ebamugavamaks. Lepime sellega, mis on. Sest kõigil on ju samamoodi. Nii oli meie vanematel, vanavanematel, vanavanavanematel kuni seitse põlve tagasi. Võimsad uskumused ja mustrid on meid juhtinud, oleme elanud hirmus ja ebateadlikkuses. "Raha tuleb raske tööga" või "Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus" või "Ära hõiska enne õhtut" või "Parem karta kui kahetseda" või "Läbi raskuste tähtede poole". Neid uskumusi on palju, mis meid igapäevaselt alateadlikult juhivad ja keeruline on neid märgata. Ning veel raskem vabaneda, kui puudub teadlikkus. Jah, me lihtsalt ei ole osanud teistmoodi. Oleme andnud endast parima.