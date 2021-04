Hingamismeister Dan Brulé: hingamistöö on vahend enese arendamiseks ja abistamiseks

Teadlikkus hingamisest. Hingamisega samastumine

Teadlikkus hingamisest tähendab oma hingamisele tähelepanu pööramist, sisse- ja väljahingamise jälgimist. Selle mõte on hingamise vaatlemine, sellele tähelepanu pööramine. Sa ei pea midagi erilist tegema, kuidagi eriliselt hingama. Lihtsalt vaatle. See on hingamise teadliku jälgimise harjutamine.

Teadlikkus, millest jutt käib, on meditatiivne teadlikkus. Sa ei mõtle, ei anna hinnanguid, ei võrdle, ei analüüsi, ei püüa midagi õigesti teha ega mingile tulemusele jõuda. Hingamisest teadlik olemine pole millegi "tegemine". See on pehme, avatud olemine, kohalolek.

Hingamisest teadlik olemine on meeleharjutus. Ma nimetan seda ka lihtsalt hingamise jälgimiseks. Ma kasutan sageli ühe ja sama asja kohta erinevaid sõnastusi või termineid. See treenib tähelepanu. Sa ei pea tegema muud, kui keskenduma oma hingamisele ja seda jälgima, tunnetama. Hetk hetke järel.

HINGA! HINGAMISE TUNNETAMINE

Pööra oma tähelepanu hingamisele. Keskendu hingamisele. Tunneta oma hingamist. Jälgi seda, kuula seda, tunneta seda. Ole kohal.

Kuidas sa tead, et sa hingad? Millised tunded ja aistingud annavad märku sellest, et sa hingad? Kus sa neid tundeid ja aistinguid oma kehas tunned? Milliseid kohti kehas see puudutab? Mis su kehas liigub, kui sa hingad? Milliseid lihaseid sa kasutad?

Mida teadlikum sa oma hingamisest oled, seda teadlikumaks saad sa muudest asjadest, mis su meeles ja kehas toimuvad: mõtetest ja kujutluspiltidest, tunnetest ja aistingutest, tajudest ja emotsioonidest. Sa võid märgata kehalisi pingeid, energia liikumisi, harjumusi, mustreid, ihasid, reaktsioone ja oma sisedialoogi. Hingamisest teadlik olles on väga oluline, et sa märkad ja jälgid kõiki neid asju ilma hinnangut andmata, ilma vastupanu osutamata või neisse kinni jäämata. Pole lugu, kui su tähelepanu eksleb vahel kõrvale või mõte läheb mujale, lihtsalt pööra oma tähelepanu uuesti hingamisele ja keskendu järgmisele hingetõmbele.