NÄDALA TAROSKOOP | Usalda oma intuitsiooni, see juhatab sind õigete inimeste ja olukordadeni

Tervise osas tasub olla tähelepanelik, et mitte end lasta eksitada kevadisel petlikul soojal ja päiksel. Riietu vastavalt ilmale ning naudi päikest ja värsket õhku, kuid jälgi, et sa oma võimeid ja vastupanu üle ei hinda ning ei külmeta või tuulel endale liiga teha ei lase. Ammuta kevadist energiat endasse ka esimestest looduse poolt pakutud rohelistest terviseturgutajatest ning jälgi, et unerütm oleks korrapärane.

Töö- ja rahaasjade osas on õhus positiivseid noote. Kui oled otsinud tööd, siis tasub just nüüd aktiivselt ringi vaadata, inimestega suhelda ja oma soovidest teada anda. Selleks, et midagi saada, peab praegu küll pingutama ja näitama end oma parimast küljest, kuid ometi, lõpuks on uksed avanenud ning sul on võimalus oma majanduslikku olukorda parandada. Rahalise seisu parandamise osas leiad enda jaoks väljapääsu, mis toob nii finantsilist kui ka vaimset kergendust.

Suhete osas on üldiselt hea aeg, kui suudad enda ja oma vajaduste eest seista. Sul on vaja piisavalt julgust ja teadlikkust, et juhtida oma armuelu just sinna suunda, mis sind rahuldab. Paindlikkus viib sihile, kuid see ei tähenda muidugi päris allaheitlik olemist ja oma tunnete mahasalgamist. Ole aus ja tunnista seda, mis sinu hinges ja peas toimub. Kui austad iseennast ja arvestad teistega, siis oled lõpptulemusega rahul. Kui oled vallaline, siis on tõenäoline, et sinu ellu saabub nüüd keegi tugeva iseloomu ja kindlate sihtidega inimene.

Nädala kaartideks on täht ja mõõkade kuningas. Sind ootavab ees suurepärane nädal, kui oled valmis oma eesmärkide saavutamiseks olema paindlik ja tegema vajalikke muutusi. Sinu intuitsioon on väga tugev ning sa tead, millistele nuppudele pead vajutama, et saada seda, mida soovid. Seda tehes katsu jääda taktitundeliseks, et mitte haavata ümbritsevate tundeid. Kui liigud edasi ettevaatlikult ja paned oma strateegia paika, siis suudad vältida nii konflikte kui ka tähelepanematusest tekkida võivaid valearvestusi.

Nädala kaardiks on mõõkade kaheksa. Tunned, et oled kitsikuses ning kohati muretsed ka üleliia. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub samuti harmoonilisemaks.

Nädalat iseloomustab sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Ainus, mille pead endas taas leidma on motivatsioon. Kui oled millestki inspireeritud, siis ei suuda ükski jõud sind takistada.

Nädala energiad võtab kokku müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisusesoov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Nädala kaardiks on saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sinu moraalne tugevus ja veendumused ei laseks sul sattuda kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab.

Nädala võtab kokku õnneratas. Oled oma elus hetkel suures muutuste keerises. Tunned, kuidas toimuvad arengud on kohati suuremad kui hallata suudad, kuid sinu ülesandeks on vastu pidada. Ole avatud ja paindlik, jälgi elu mängu ja ära võta kõike liigselt südamesse. Nii suudad pöörleva saatuseratta toodud virr-varriga hakkama saada.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab päike. Nüüd tasub sul olla tähelepanelik ning võtta kokku kõik oma jõuvarud. Kuna ümbritsevad olud ja universumi energiad soosivad sind, siis tasub sul praegu teha algust kõige sellega, mis varasemalt on tundunud vaid utoopilise unistusena. Soovi korral võid praegu saavutada mida iganes ja astuda suure sammu lähemale oma unistuste täitumisele.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama otsuse. Selleks, et teha õigeid valikuid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab mõõkade rüütel. Nüüd näidatakse sulle selgeid märke, kuhu suunas pead liikuma ja mida pead vältima. Oluline on hoida oma meel selge ja mõistus terav. Vahel võib äratundmine tabada lausa valusalt, kuid tundub, et just kristallselge äratus on see, mida sa vajad.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku kohtupäev. Nüüd on saabunud aeg vabastada end kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Kui sul on negatiivseid mõttemustreid, mõni halb harjumus, millest soovid vabaneda või sassis suhted, siis just nüüd on hea aeg, et nendega tegeleda. Samas, nüüd on ka see aeg, kus saad tunda karma tegutsemist. Kui oled olnud aus ja õiglane, siis on sul põhjust rõõmustamiseks. Kui aga oled teinud kellelegi ülekohut, siis võid saada ebaõnne osaliseks.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab sauade kümme. Nüüd pead aga endale armu andma, ning tunnistama, et sa vajad puhkust. Sulle on vaja vaimset ja füüsilist rahu, et saaksid end välja lülitada, enda elu üle järele mõelda ning leida taas turvalise jalgealuse ja stabiilsuse. Sa tahad alati olla kõiges parim, kuid isegi parimad peavad vahepeal lõõgastuma ja juhtme seinast välja tõmbama.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Imelist nädalat!

