Need on kolm sodiaagimärki, mille all sündinud naised on ideaalsed abikaasad

Vähi märgi all sündinud naine on suurepärane abikaasa

Selle märgi all sündinud naised on erakordselt soojad ja hoolitsevad. Kui nad kedagi armastavad, siis suunavad nad oma tähelepanu ja armastuse teadlikult oma partnerile nii, et nende seltsis on võimatu tunda end muud moodi kui lihtsalt suurepäraselt. Vajadusel suudavad nad mägesid paigast liigutada, kui on vaja kaitsta oma suhet või aidata oma partnerit. Nende tunded on sügavad ja nad ei karda oma emotsioone välja näidata. Nad on väga keskendunud kodule ja perekonnale, see on nende tagala ja pesapaik. Vähist naine suudab hoida kodu kaunina ja korras, on suurepärane võõrustaja ning tõeline kodu ja pere kuninganna.

Jäärast naine on vaieldamatult lummav ja võimekas

Selle märgi all sündinud naisel on supervõime panna oma sarmiga mees end jumaldama. Nende sisemine ja välimine ilu, mis on kombineeritud teadliku ja eesmärgile suunatud natuuriga, moodustab täiusliku kallima materjali. Kui Jäärast naine kingib oma südame, siis võib tema peale kindel olla ja uskuda, et ta pühendab kogu oma energia selleks, et pere ja kodu oleks täis armastust ja turvatunnet. Kuna Jäära märgi all sündinud inimesed on üsna jõulised ning ei karda unistada suurelt, siis suudavad nad ka oma partneris tuua välja nende parimad omadused. Nii suudetakse üheskoos liikuda üle igast võimalikust raskusest ning liiakse tugev ja kestev liit.

Lõvi-naine on tõeline pere ja kodu kuninganna