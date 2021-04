Tõeliselt sügavas suhtes kogeb naine mehe armastuse kaudu jumalikku väge

Sinu mees on arvatavasti juba ammu kaotanud sideme oma südame sügavaima ihaga - küsi mehelt tema elu sügavaima eesmärgi kohta ja kuula, mida ta vastab - ja nii ei tea ta mitte kuidagi, kuidas saada ühendust sinu sügava südamega. Kas peaksid jääma või minema? Parim viis vastuse leidmiseks on kujutleda, kui kaua sa oled valmis sügavuse puudumist veel taluma. Kas oled valmis veel pool aastat kannatama seda, et su mees sind endale ei nõudle? Kui oled, siis palu kuue kuu pärast oma lähimaid sõbrannasid, et nemad sulle ütleksid, kas nad näevad, et oled tänu mehe armastusele sügavamalt avanenud, kas oled avalam ja sügavamalt pühendunud, sügavuti lahti raputatud. Sina võid olla viimane inimene, kes aru saab, kas jääda või lahkuda. Pesapunumise instinkt, hirm, et sa ei leia uut meest, ja lootus, et mees võib muutuda, võivad hoida sind sobimatu mehega suhtes palju kauem, kui su südamele tervislik on. Kui su parimad sõbrannad poole aasta pärast leiavad, et sul on aeg see suhe lõpetada, siis võib see ikkagi haiget teha. Küllap mõtled, et kuigi mees pole olnud suuteline sind oma armastusega lahti raputama, siis on ta pakkunud sulle vähemalt mingitki armastust. Tema peenis sisenes su kehasse, tema hool liigutas su südant, ükskõik kui pealiskaudne või andumuseta see kõik ka polnud. Su mees avas oma armastusega su keha ja südant mõnevõrra ja sa seostad seda temaga.