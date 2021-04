Kui inimestevaheline suhe ei toimi, siis see ei toimi, kuna seda alustati juba valedel põhjustel

Põhjuseks, miks nii paljud partnerlussuhted katkevad, on see, et neid alustatakse kaalutlustel, mis neid pikemas perspektiivis ei toida. Kardame üksindust. Tahame, et keegi annaks meile seda, mida meie vanemad ei andnud meile. Loodame, et keegi aitaks majanduslikult toime tulla. Kunagi olid kõik need põhjused elukaaslast valides piisavalt head, kuid nüüd enam mitte. Ausalt öeldes soovivad kõik parimat, mida armastusel pakkuda on, ja keegi ei taha vähemaga leppida. Seega, kui alustame suhet, mille eesmärgiks on midagi muud kui armastada ja armastatud olla, siis on see ainult aja küsimus, millal muutume rahutuks ja rahulolematuks. Seejärel hakkame juba seda suhet rikkuma, seda torkima ja lõhkuma, ning lõpuks lõpetame teraapias, et parandada midagi, mis juba algusest peale ei toiminud.

Enam ei saa me leppida sellega, et loome küll suhteid, aga nende loomise sügavamaks ajendiks on ikka endiselt veel hirm ja puudus. Armastus tähendab midagi enamat. Nagu kirjanik Daphne Rose Kingma ütles: "Armastus püüab meid üles leida". Armastus nõuab, et tõstaksime oma panuseid. Tänapäeval avaldub armastus ainult siis, kui meie eesmärgid on samuti armastusest kantud - näiteks soov armastust suurendada või avardada, anda ja kasvatada, õnnistada ja olla õnnistatud.

Elus on kaks võimalust: kas vireleda või elada täiel rinnal. Kui vireleme, siis tähendab see, et oleme tegutsenud usus, et elu on ohtlik, me ei saa seda, mida vajame, ja et teised soovivad meile halba ning et kui lõpetame manipuleerimise ja petmise, siis oleme peagi kaotajad. Kui elame täiel rinnal, siis oleme valinud hoopis teised põhiuskumused. Oleme teadvustanud, et meie elus on piiramatul arvul võimalusi valida armastus, et küllus on käeulatuses, et meil on anda oma väärtuslik panus ja et kui ainult avame end ning usaldame ennast ning teisi, siis voogab meie ellu veelgi enam headust ja armastust.