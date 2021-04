Toidud, mis aitavad hoida naha kauni, särava ja noorena

• Sära andjad. Kui tahad, et su nahk säraks, siis suurenda punaste, oranžide ja kollaste köögiviljade hulka. Vali näiteks bataat, porgand, muskaatkõrvits, punased piprad ja tsitruselised. Šotimaa St Andrewsi ülikooli uuringud on näidanud, et kui süüa iga päev kaks lisaportsjonit oranže, kollaseid või punaseid toite, mis sisaldavad karotenoide, siis omandab naha toon loomuliku tervisliku sära. Toime hakkab välja paistma kõigest kuue nädalaga.

• Kortsudevastased lehed. Need on tumerohelised lehtköögiviljad nagu spinat, lehtkapsas ja vesikress: suurepärased magneesiumi, minu lemmikmineraalaine allikad. Jaapani uuringud on näidanud, et naistel, kes söövad palju rohelisi (ja kollaseid) köögivilju, on kõige noorema välimusega nahk - eriti silmaümbruses. Arvatakse, et selle taga on naha loomuliku päikesekaitse loomine. Vesikress on erilisel kohal, sest New Jersey William Patersoni ülikooli eksperdid hindasid 41 köögivilja toitainesisaldust ning vesikress oli tipus - isegi enne lehtkapsast!

• Räpaste hormoonide parandajad. Nende hulgas on ristõielised köögiviljad nagu kapsas, lillkapsas, Brüsseli kapsas ja brokoli. Need köögiviljad on vapustavad mürkide eemaldajad, aitavad tugevdada maksa tervist ja on eriti olulised hormoonide tasakaalustamisel. Teised suurepärased mürkide eemaldajad on sibulad ja laugud, mis sisaldavad väävlit - seda vajab maks organismist mürkainete väljutamisel.

• Bakterite tegevust elavdavad probiootikumid. Need aitavad toita soolestiku häid baktereid. Peale sibulate ja laukude on selles rühmas maapirn, võilillelehed, spargel, sigur ja banaan. Ühes uuringus tõstis nende toitude lisamine toidusedelisse inimeste häid baktereid 133 miljoni võrra nädalas.