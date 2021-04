Konnad teel(t): alanud on suur kevadine konnaränne

Kahepaiksed rändavad enda kudemispaikadesse pulmi pidama igal kevadel, kui õhtused ja öised temperatuurid on selleks sobivalt soojad. Konnad liiguvad alates päikeseloojangust 2-4 tunni jooksul, rände tippaeg on kella 22-23 vahel õhtul. Sagedasemad teedega ristuvad rändepaigad leiab "Konnad teel(t)" algatuse lehelt: https://konnad.elfond.ee/vaatlused/

Ka tänavu ei toimu pandeemia tõttu suuremaid kahepaiksete üle tee abistamise talguid. Siiski on lubanud kohalikud vabatahtlikud mitmel pool oma pereringis, hajutatult ning koroonakriisist tulenevaid ohutusreegleid järgides konni abistada. Kellel on huvi iseseisvalt oma kodukandis kahepaikseid abistada, saab selleks juhiseid ja abi siit: https://konnad.elfond.ee/meelespea

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all, punase raamatu uute hinnangute järgi on kahepaiksed üks kõige kesisemas seisus olevaid loomarühmi. „Algatus „Konnad teel(t)" kutsuti ellu 9 aastat tagasi, et tuua tähelepanu meie vahvatele kahepaiksetele ning sellele, kuidas inimtegevus neid mõjutab. Seni, kuni ei ole loodud kestlikke lahendusi rändel olevate konnade abistamiseks, saavad nende paremale käekäigule kaasa aidata tähelepanelikud autojuhid ning vabatahtlikud," rääkis ELFi "Konnad teel(t)" algatuse koordinaator Henry Timusk.