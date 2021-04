Alexis Varnum: on aeg kustutada endas negatiivsed emotsioonid ja hirmud

Esialgu oleks hea endas kustutada negatiivsed emotsioonid ja sellega seotud hirmud , mis lisaks mõjutavad toimuvaid sündmusi ja uudiseid. Miks me ei kuula ennast? Miks me oleme nii kannatamatud ja üritame tõestada teistele, et just ainult meie teame, mis on õige ja mis on vale. Maailm muutub, see on fakt ja kõik, mis on seotud madalate energiatega hävib hiljem või varem . Me ei oska tegelikult näha tervet pilti ega mõista seda, mis on meie eest varjatud. Me ei suuda mõista mängu, mis on vahest nii peen ja ettearvamatu. Me ei suuda mõista toimuvaid protsesse, sest reageerime kõigele erinevalt. Me näeme seda kõike mitte endast väljaspool, vaid enda sees. Me saame seista enda eest varjatud jõudude vastu vaid oma teadvuse laiendamisega. Meie enda teadvuse tase ongi meie relv.

Vaktsineeritute ja mitte vaktsineeritute võitlus on veel ees. Võimalik, et ühiskonnas hakatakse näitama näpuga nendele, kes ei soovi ennast vaktsineerida ja hakkab toimuma sama, mis on olnud Stalini režiimi ajal, kus naaber koputas oma naabri peale. Küsimus on selles, kas me tahame elada sellises olukorras. Tundub, et praegu me ise oma mõtetega ja olekuga loome enda riigi tulevasi sündmusi, sest reaalsus peegeldab seda, mida me endas kanname .

Kuid mõtle korraks selle üle, kas see pole tekitatud Sinu enda sooviga tõestada teistele enda õiglust, oma tõde. Seda tõestab ka see, et inimesed praegu võitlevad teineteisega ja üritavad agressiivselt seista oma arvamuste eest, suruvad läbi oma hinnanguid ja arvamusi, ei usu ega usalda.

Tegelikult oleme me tihti kärsitud ja tahame, et valitsuse sammud, seadused, reeglid, piirangud oleksid paljastatud, kui nendepoolne kuritegevus. Me kuulutame liiga palju aega vastava informatsiooni otsimiseks, et paljasta, tõestada ja veenda ka teisi selles, et toimub ebaõiglus, et kõik mis toimub on vale.

Praegu on oluline keskenduda iseendale. Täitsa teine lähenemine on see kui sa endas genereerid mõtted, mis soodustavad Sinu uue reaalsuse loomist, milles kõik ongi hea, positiivne, kõik on terved, riik on korras, saab hakkama kõikide haigustega, inimesed on rõõmsad ja õnnelikud, sinul endal on hea tervis, kõik on hästi ja sa elad külluses. Kui me seda kõik koos teeksime, kas siis oleks kohta võitlusel? Meie enda harmooniline ja tasakaalustatud seisund saab kiirendada enda üleminekut ja teiste ärkamist. Võid mulle öelda: "Aleksis, see on utoopia!" Aga mina olen veendunud, et uuel ajastul see just nii töötabki. Aina rohkem rahvast usub Valgusesse ja sellesse, et kui Sa muudad ennast, siis Sa muudad maailma. Kui Sa pole emotsionaalselt toimuvate protsesside sees, siis sa saad energeetiliselt kõike kiirendada.

Palju on räägitud ja kirjutatud sellest, et kui inimene ärkab, siis ta saab ka oma energeetikaga äratada teisi. Kui suurem osa inimesi veel magavad siis, mis sõnad ka poleks öeldud, mis faktid oleks esitatud, inimesed pole võimelised seedima ja mõistma nende arvates šokeerivat informatsiooni ja toimuvaid sündmusi. Nad jätkuvalt jäävad uskuma seda, mis neile räägitakse. Nad jätkuvalt jäävadki nägema vaid halba, millega on vaja võidelda viimseni.

Praegu on tähtis, et paljud ärkaksid ja saaksid rahulikult aktsepteerida toimuvat ja tulevat informatsiooni ning olla valgus teistele, olles oma harmoonias ja tasakaalus. Kuid me sageli ei näe muud maailma ja võimalusi, sest näeme kõike vaid läbi enda tõe prisma ja vaid seda maailma, milles oleme kasvanud. Praegu jälgitakse, kuidas me reageerime ühele või teisele informatsioonile. Kuid kõik toimuv on alles algus. Meid on veel ees ootamas informatsiooni lumepall, mis kasvab suuremaks tänu faktidele, dokumentidele ja uudistele. Küsimus ongi selles, kas Sina tahad elada selle sees või pöörad tähelepanu endale, oma elule ja mõistad, mida Sina saad ise muuta oma elus. See pole egoism. Mida rohkem Sa kiirgad endast valgust ja armastust, seda rohkem sa valgustad teisi, see on uue ajastu tendents. Praegu on hea aeg sukelduda elu aktiivsusesse, leida uusi võimalusi, muuta oma elu ja vähem kontakteeruda närvilise sootsiumiga. Aeg on selline, et sa tahest tahtmata puutud kokku absurdiga, inimeste tigedusega ja vihaga, reeglitega, nõuetega ja piirangutega. Tähtis on see, kes sa ise oled selles kõiges.

Viimaste kuude hullumeelsuses ja oma südame vaikuses säilita oma jõud selleks, et kui tuleb õige aeg, Sa saaksid oma olekuga ja sisemise valgusega selgitada ja näidata teed oma lähedastele. Veel on ees aeg, kus reaalselt on vajalikud Sinu valguse jõud.