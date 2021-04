Katsu hukkamõistmise asemel hoopis teisi mõista

Kui jääda ühekülgsete uskumuste küüsi, pidades neid ainuõigeks, ainutõeseks ja ainuvõimalikuks, siis Kõiksus näitab peagi vastupidist varianti, tuues inimese ellu kogemuse, mille vastased hoiakud tal on. Näiteks see, kes põlgab tublisid üksikvanemaid ja ülistab abielu, saab oma elu jooksul tunda üksikvanema staatust või õnnetuks muutuvat abielu. Kes usub, et tema meespartner peab ainsana finantsilise külluse eest pingutama ja leiva lauale tooma, mõistes tööl käivaid või karjääri tegevaid õrnema soo esindajaid hukka, saab oma elu jooksul kogeda töö rügamist ja pere ainsate sissetulekute eest vastutamist, kirjutab Ilona Karula lehel Algolemus.com.