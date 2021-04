Loomulikult terveks: kuus viisi, kuidas viia oma keha ja meel harmoonia ning tervise juurde

2. Kui sinu menstruatsioonitsükkel on ebaregulaarne, siis on kõige olulisem muuta oma elu muud valdkonnad regulaarsemaks ja järgida kindlat elurütmi. Nadi shodhana pranajaama regulaarsest praktiseerimisest on abi ka hormonaalsüsteemi tasakaalustamisel. (Hormonaalsüsteemi tasakaalustavatest taimedest on juttu peatükis, mis räägib üleminekueast ja menopausist. Samuti on eraldi peatükis kirjeldatud nadi shodhana pranajaama harjutust.)