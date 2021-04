RAHVAKALENDER: Tänasel künnipäeval algab suvine tööpoolaasta

Sel päeval peab põllumees kyndma kasvõi yhe vao, kasvõi läbi lume. Eriti mõjus pidi olema enne päikesetõusu kyndmine. Siis edeneb kynnitöö edaspidi hästi. Õige kynnitöö algab muidugi siis, kui ilmad seda lubavad, olgu enne või peale kynnipäeva. Peamiselt lõuna pool on aga hästi tuntud vanasõna, mille kohaselt virgal mehel on kynnipäevaks maa kyntud või ta on ammu kyndmas, laisk aga alles seab atra.