NÄDALA TAROSKOOP | On oodata uusi tuuli inimsuhetes ja armuasjades

Tervise eest tuleb nüüd tähelepanelikult hoolt kanda. Kevadised ilmad on petlikud ning just kõige tavalisem külmetumine võib hetkel liiga teha. Õnneks pakub loodus juba esimesi omapoolseid turgutavaid kingitusi. Kehale mõjub hästi puumahlade joomine ning ka kasepungasid saab kasutada enda tervendamisel. Samuti ei maksa alahinnata piisava une tähtsust. Mine kasvõi teadlikult varem magama, et keha ja vaim saaksid puhata.

Tööalaselt peaks olema üsna soodne nädal, kus suhted laabuvad suurepäraselt ning saad oma ülesannetega hästi hakkama. Tööalaseid kohustusi võib olla küll palju, kuid ümbritsevate abiga suudad asjad laabuma panna. Praegu suudad kogu endas peituvat potentsiaali täielikult ära kasutada. Seega kui sul on projekte või ülesandeid, mis on jäänud pisut ripakile, siis just nüüd tasub need ette võtta ja ära teha, et asjad taas joonele saada ning endale paremat enesetunnet tagada.

Suhetele pööratakse sel nädalal väga palju tähelepanu. Inimesed on tundlikud, samas aktiivsed ja suhtlemisaltid. On hea aeg suhete parandamiseks, tugevdamiseks ja hormoonilisemaks muutmiseks. Just praegu on võimalikud ka saatuslikud kohtumised ja karmaga seotud suhete aktiveerumine.

Nädala kaartideks on ülempreestrinna ja karikate kaks. Nüüd on käes aeg, kus senisest enam keskendutakse emotsioonidele ja kogemistele (nii ümbritseva maailma kui iseenda). Oled paremas kontaktis iseenda vajaduste ja soovidega ning julged neid ka välja öelda. Seetõttu on just praegu julgete unistuste aeg, mil soovid kipuvad täide minema.

Nädala võtab kokku karikate kaheksa. Sinu elus saabub aeg, kus pead midagi maha jätma, mis sind enam ei teeni ning liikuma enda jaoks tundmatusse tulevikku. Sul on tegelikult olemas kõik, et võiksid olla õnnelik ja rahulolev, kuid ometi on hetkel asjad pisut tasakaalust väljas. Võta endale aega, et leida taas enesekindlus ja sisemine rahu ning tasakaal.

Nädala kaardiks on müntide kuninganna. Sind ootab ees üsnagi rahulik periood. Asjad liiguvad edasi stabiilses ja mõõdukas tempos. Hea aeg on elu materiaalse poolega tegelemiseks ning püsiväärtuste loomiseks. Suhetes on samuti ootamas rahuldustpakkuv aeg - nüüd on õhus energiad, mis toidavad sensuaalsust, viljakust ja meelelisi naudinguid.

Nädalat iseloomustab sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et nii töö- kui eraelus edasi liikuda. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Nädala kaardiks on narr. Ära lase mööda võimalust liituda elu poolt pakutud seiklustega. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Nädala võtab kokku maailm. Sinu jaoks toob nädal kaasa palju tegemist ja erinevate teemade lahkamist, mis ei pruugi sulle hetkel tunduda just kõige lihtsamate killast. Ära karda abi küsida, kui seda vajad ning ära võta kõike liigselt hinge. Kõik möödub ning mida rahulikumalt asju võtta suudad, seda kergem on edasiliikumine.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on kohtupäev. On saabunud aeg, kus sulle tasutakse sinu tegude ja mõtete vääriliselt. Kui oled panustanud oma ettevõtmistesse või inimsuhetesse piisavalt, siis just nüüd hakkavad sinu teod vilju kandma. Samuti saad nüüd vabastada end kõigest sellest, millega oled olnud rahulolematu. Kerge hinge ja südamega saad minevikust lahti murda ja liikuda ilma liigse hingelise koormata edasi.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab müntide äss. Kandes endas viljakat materialistlikku energiat, soosib see nädal sind alustama uusi projekte, käivitama ettevõtmisi ja kasutama ära juhuseid, mida elu su teele saadab. Eelkõige jõuad edasi ja saavutad suurepäraseid tulemusi tänu oma praktilistele oskustele, suurele töövõimele ja keskendumisele just sellele, mis parasjagu käsil on.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade rüütel. Pead end valmis panema ajaks, kus puutud kokku pingete ja konfliktidega. Oled ka ise kergemini ärrituvam kui tavaliselt ning sulle tundub, et ka sind ümbritsevad inimesed on teravamad ja sõjakamad. Parim, mida praegu teha saad, on säilitada rahu ja kaine mõistus.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on mõõkade kolm. Asud hetkel oma arenguprotsessis illusioonidest vabanemise valulikus protsessis. Ära peida oma pead liiva alla ega eita oma tundeid. See, mis praegu päevakorda kerkib, nõuab lahendamist, et saaksid vabalt ja südametunnistusepiinadeta edasi liikuda. Ole julge ja võta oma elu eest vastutus.

Imelist nädalat!

