Täna varahommikul toimus noore Kuu loomine energiast pakatavas Jäära sodiaagimärgis

Jäär annab erilise jõu julgeteks uuteks algusteks. Tasub mõelda iseenda soovidele ja vajadustele, võtta ohjad enda kätte ning hakata oma tulevikku üles ehitama. See on eeskätt iseseisva tegutsemise aeg. Ära jää lootma teistele, ära tee midagi selle nimel, et neile meeldida! Sa ei pea kellelegi midagi tõestama, ent samas oleks rumal praegu tüli norida ja vaielda.

Kuu loomise ajal on täpne Veenuse ja Pluuto kvadraataspekt, mis võib suhetesse omajagu pinget tuua. Seis võimendab omandamise ja kontrollimise vajadust, millest tulenevalt võib kergesti lahvatada armukadedus. Oluline on aktsepteerida armastatu tundeid ja vajadusi ning vältida talle nõudmiste esitamist. Tuleb nõustuda ka sellega, et suhted on pidevas muutumises ja anda endast parim, et need edeneks soodsas suunas.

Edu võti on su enda käes, vaja on tegutseda, võtta vastutus ja riskida! Astu kindlal sammul oma teed, enda unistuste ja tuleviku suunas. Kui tundmatusse astumine kõhedust tekitab, siis tuleta endale meelde - vaprus ei tähenda hirmu puudumist, see tähendab suutlikkust tegutseda hirmust hoolimata!

See, et praegu on tegevusvabadus ja liikumine piiratud, ei tähenda seda, et Sa noorkuuenergiat rakendada ei saaks. Võta aega omaette olemiseks, enda vajaduste analüüsimiseks ja plaanide läbi mõtlemiseks, südamest soovide soovimiseks ja kirja panemiseks. Loomise päeval Kuud taevas näha ei ole, sest ta asub Päikesele väga lähedal. Noorkuupäev sobib vaikseks mõtisklemiseks ja planeerimiseks, soovide läbi mõtlemiseks. Aktiivselt tegutsema hakata tasub paari päeva pärast, siis, kui noorkuusirp on pärast päikeseloojangut õhtutaevas nähtav.

Õnnelikku ja edukat uut kuuringi ning edasiviivat kevadet!

Autor: Maria Angel, maria.angel@eestihoroskoop.ee