Hindu astroloogia – kuu loomine Kalades

Selle kuu loomise ajal on hinge evolutsioonis lõppemas üks etapp ja algamas uus etapp. Lõppeva etapi õppetunnid on selged ja hing on valmis liikuma uude tsüklisse, et seista vastu uute väljakutsetega. Oleme hingena küps ja valmis kasvama. See võib olla aeg, mil vabaneda vanadest harjumustest ja omandada uued harjumused. Või suretad välja seni tavaks saanud eluviisi ja elukorralduse ning oled valmis keerama uue lehekülje. See protsess on kaootiline ja segadust on palju, sest mineviku kammitsev taak on tugev. Uus ja ootamatu on hirmutav, selmet tundub tuttavlik minevik palju turvalisem. Kogetavad emotsioonid võivad sel ajal olla arusaamatud, sest elaksid justkui uuesti kõike läbi. Piltlikult öeldes toimub vee aurustumine, kus kuumust aurustab vee, st eemaldab aistingud, emotsioonid ja tundmused.