KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Kuidas näeb hiina meditsiin talisuplust, hommikust smuutit ja paastumist?

Kuigi kevad on juba end ilmutamas, siis võib ka praegu ujumas käimist nimetada talisupluseks. Terve paksu lumega talve oli sotsiaalmeedias näha loendamatul hulgal fotosid sellest, kuidas inimesed käisid ka käreda pakasega merevees ajarekordeid purustamas ning end külma vette kastmas.

Dr Rene Bürkland ütleb, et kuigi hiina meditsiinis on ütlus, et külmaga ravitakse vaid surnuid, siis nii üks-üheselt seda siiski võtma ei peaks. "Näiteks kontrastdušš, külmast vannist sooja vanni, kuumast saunast külma lumme hüpata jne - need kõik on perifeerse verevarustuse jaoks väga hea, immuunsus tugevneb. Pikaajalist külmas vees olemist hiina meditsiin aga ei toeta põhjusel, et külm võib tulla liigestesse sisse tulla," hoiatab arst ja lisab, et see ei anna tunda kohe, vaid aastate pärast.

Bürkland ütleb, et kuigi mõnele keha- ja inimtüübile talisuplus sobib, siis palju on ka neid, kes teevad seda tugeva tahtejõuga ja tegelikult enda tervise arvelt. Tal on viimasel ajal palju patsiente, kellel on just nimelt talisuplusest tingitud tervisehäired.

Smuuti ei tohi olla külm

Teine populaarseks muutunud viis oma keha turgutada on hommikuti smuutide joomine. Kõlab igati loogiliselt, et värskete puu- ja juurviljade joomine on kehale hea, kuid milliseid nüansse peaks hiina meditsiini seisukohalt jälgima, et me kasu asemel hoopis kahju ei teeks? "Ka smuuti pole alati selline, mis sobib alati ja kõigile," ütleb dr Bürkland, viidates eelmisele, talisupluse teemale.

Ilma seedimiseta tervist pole, mistõttu on esimese asjana oluline mitte juua külma smuutit. Külmutatud marjadele tasub peale valada kuuma vett, et kokku tuleks umbes 40-kraadine smuuti. Lisaks tasuks jälgida hooajalisust. "Sageli pannakse smuutidesse jogurtit või piima, kuid hiina meditsiinist lähtuvalt on piimatooted väga head tarbimiseks üks kord kuus," tõdeb Bürkland ja lisab, et liiga sage piimatoodete tarbimine tekitab kehasse niiskust, lima, eritisi. Ka ülekaalulisus võib olla liigse niiskuse tagajärg.