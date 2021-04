TAIMETARKUS: On kasemahla ja -pungade kogumise aeg

Kask kingib oma sõpruse neile, kes lähenevad talle armastusega, ta soosib siiraid inimesi. Kask rõõmustab lapsi ja lohutab naisi, hävitab haigusi tekitavaid mikroobe. See on tundlik puu, ta äratab inimestes intuitiivseid jõude, muudab nad sensitiivseteks. Kask on leebe ja hoolitsev, vabastab hirmust ja kõhklusest, muretsemisest.