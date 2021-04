Mai-Agate Väljataga: kättemaks ei tervenda kedagi ega midagi!

Kui vaatate erapooletu pilguga, mis teie ümber toimub, siis märkate, et väljastpoolt muutmine kipub ülekaalus olema. Eriti innukad on nn sapipritsijad, kõigile ja kõigele. Päris ägedaks lähevad nad siis, kui keegi teeb midagi uut moodi. Jätkem sapipritsijad omaette, sest nende suunatud sapp pöördub raudse kindlusega neile tagasi ja nad kogevad oma teo tagajärgi - see on karmaseadus. Meist ei pea mitte keegi nende karistamiseks võtma kättemaksja rolli - seda teeb karmaseadus. Kui hakkame omavoliliselt kätte maksma, saame nahutada, sest universumis ei anta kaht karistust ühe teo eest. Kuna karmaseaduse järgi viiakse energiad niikuinii tasakaalu, siis on kättemaksuga õigluse jalule seadmine täiesti kohatu ja vale. Tavaliselt kannatab kättemaksja, kuigi ta ise usub, et on tasakaalu tagasi toonud. Aga kui viha on väga suur, siis me muutume "pimedaks". Eesti vanasõnagi ütleb, et teise silmas näed pindu, aga enda silmas palki ei näe. Kättemaks ei tervenda kedagi ega midagi.

Kuidas see bumerangina tagasi tuleb? Võtame kõige lihtsama näite. Armusin kunagi ühesse mehesse, olin väga õnnelik ja saime suurepäraselt läbi. Siis aga juhtus selline olukord, et ta läks üksipäini restorani, leidis sealt uue tüdruku ja jättis minu paugupealt maha. Ma põdesin seda kaks nädalat, nii et kaotasin 14 kilo kehakaalust. Ja kui ma olin selle läbi teinud, siis meenus mulle, et ühes teises elus, kus mina olin meesterahvas ja tema oli naisterahvas, tegin ma temaga täpselt samamoodi. Ja ma sain aru, et see minu enda tegu tuli nüüd minu peale ja ma kogesin omal nahal seda, mida ma talle kunagi tegin. Nõnda viisin universumi energia tagasi harmooniasse. Universum püüdleb ju alati tasakaalu poole. Ja kui see oli tehtud, siis olime head sõbrad edasi. Me arutasime seda omavahel ja saime aru, miks see juhtus. Kui oleksin hakanud talle kättemaksu hauduma, poleks see energiaid tasakaalu viinud ning ma oleksin sama olukorra veel kord saanud.