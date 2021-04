Suriname seiklus - katkend Kertu ja Riho-Bruno Bramanise imelisest raamatust "Kerge-raske-kivi"

Oli veel hämar ja ehkki asusime ekvaatoril, üllatuslikult ka täitsa jahe, kui hiivasime end halastamatult varajasel hommikutunnil poolmagavana ja suhtlusvõimetuna kitsastesse kanuudesse. "Norman kallis, miks sa ei hoiatanud, et Steven Spielberg alustab "Jurassic Park 6" võttepäeva juba öö hakul just meie kämpingu kõrval. Pool ööd hoidis tema dinosauruste lärmamine mind ja ma kahtlustan, et teisigi ärkvel?" porisesin Normani kallal. "Söör ja madam kuulsid tõesti filmi dinosauruste hääli. Lärmajaks on tegelikult möiraahvid," sai ta kohe asjast aru. Lugu selline: Spielberg käis mitmel pool maailmas ringi ja otsis loodusest kõige ürgsema ja ebamaisema häälega olendit, kelle hääl tooks inimestele kananaha ihule. Ta avastas lõpuks, et möiraahvi pööraselt kõvahäälne möirgamine ja haukumine sobib ideaalselt tema dinosaurustele. Tulemuseks on see, et nüüd usub mitu põlvkonda, et dinosaurused möirgasid just nii, nagu Steven Spielberg ette kujutas ja möiraahvide abil filmilinti võttis.

Kaks kanuud olid napilt nii suured, et mahutada kolmteist turisti (hoolikalt turvavestidesse pakitud), pealik Norman, Espanjo ja Ramien. Lisaks paigutati osavalt paatidesse meie seljakotid, toit, vesi, jääkastides õlu ja võrkkiiged - varustus kogu päevaks. Kaks paadimeest tõmbas mootori käima ja me podistasime aeglaselt jõe keskele. Paadis istudes jäid Normani silmad seisma meie Benno plätudel. "Lugupeetud söör Benno, teie ei tule ometi plätudega metsa? Teil ju korralikud matkasaapad kuskil, eks ole?" "Oh ei, need ei ole plätud, vaid hoopis Crocsid. Olen terve maailma nendega läbi rännanud," selgitas Benno. "Need on väga mugavad," lisas ta oma kõige võluvama naeratusega. "Aga mujal maailmas ei ole bušmeistrit," tõsines Norman. "Kes on bušmeister?" vaatasin pika põletava pilguga talle otsa. "Bušmeister on üks vastik mürgine ja röövellik madu."