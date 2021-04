Alkeemia lugemisnurk | Kuidas vabaneda minevikust pärit rahuldamata vajaduste tundest

Võtame siin ette mõne viisi, kuidas tulla toime nende närivate vajadustega, millega saad küll elujärge kaotamata elada, kuid mis võivad sind juhtida ja aasta aasta järel su elu domineerida. Sellele võivad vihjata trööstituse, pahatahtlikkuse, põlastuse tunded või teistmoodi lapsikult reageerimine, see tähendab, et saad isegi aru, et su tunded on olukorda arvestades liialt võimendatud. Väike laps sinus jonnib ja vaatamata lubadustele, mida endale annad, ei õnnestu sul panna teda mõistusele tulema. Oled proovinud teda ignoreerida, ähvardada, temast lahti öelda, aga edutult. Lisaks paistab, et tõmbad oma ellu inimesi ja olukordi, mis seda veelgi halvendavad. Võid olla päris osav selle võitluse väljapoole varjamises, aga kui satud olema inimestega, kes sulle kõige rohkem korda lähevad, lööb kogu see vana kole muster uuesti välja. Tavaliselt on see mu kaaslane, kes saab kogeda üle viiekümneaastast Duncanit, kes käitub nagu kolme ja poolene.