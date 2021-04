Head nipid! On aeg teha kevadine suurpuhastus riidekapis!

Kallis hind ei tähenda tingimata kvaliteeti. Vahepeal tähendab kallis hind kõigest noh ... kallist hinda. Inimestega on tehtud uuringuid, kus soodne hind on asendatud kalliga, ja tulemused on väga üllatuslikud. Näiteks veini degusteerimise test, kus ühte ja sama veini anti mitu korda ja ühel puhul liialdati selle hind 10 korda kõrgemaks. Inimesed mitte ainult ei pidanud seda paremaks, vaid seda näitas ka nende ajupilt, nad tõesti said sellest kordades suurema naudingu. Platseebo toimis nii võimsalt, et inimesed suutsid isegi enda ajukeemiat veenda.

Riideid pole vaja soodustuste ajal kokku kuhjata, sest KÕIK KOHAD on riideid täis ja võimalused on lõputud. Suur osa minu riietest on taaskasutusest paari euro eest ostetud ja ma ei arva, et ma kuidagi kehvemini riides käiksin kui keegi teine. Lisaks soodsale hinnale on eelis ka see, et neid on korduvalt pestud ja keemiajääke vähendatud. See on eriti hea lasteriiete puhul. Olenevalt firmast on riideid vaja umbes kümme korda pesta, enne kui nad on päris puhtad.

Ole hea ja tee head

Olgugi et kapp on riideid täis, kipud ikka kandma ainult teatud hulka lemmikasju. Aga miks mitte tõsta need ülejäänud eest? Siis saadki kanda ainult enda lemmikuid, ja kogu aeg. Võib-olla saavad sinu mittelemmikutest kellegi teise suurimad lemmikud. Anna edasi need, mida ise ei taha. Asju ära andes leia inimene, kes neid tõesti vajab. Ära anna eesmärgiga endalt asi eest ära saada.

Meil kõigil on neid tuttavaid, kes ei suuda vastu panna soodsatele hindadele ega asjadest lahti lasta, ning võtavad vastu kõik asjad, mis neile pakud. Nad võtavad vastu, sest ei suuda tasuta asjadest ära öelda, aga tegelikult loovad endale lisakoormat. Näiteks mul on üks tuttav, kes upub asjadesse, aga kui midagi pakud, siis võid kindel olla, et tema neid alati tahab! Ja siis kaks aastat hiljem näed sa riiet ta kapis rippumas, ilma et ta oleks seda kordagi kandnud.