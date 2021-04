Iluajakirjanik Agnes Kajanderi nipid, kuidas vabaneda tüütust tselluliidist

Tselluliidis pole midagi haiguslikku, samuti võid end lohutada teadmisega, et enamikul naistel (uuringute järgi 90 protsendil) on tselluliit. Minul ka. Olen seda märganud isegi piitspeenikestel modellidel (sina seda muidugi ei näe, sest fotodel parandatakse see "iluviga" mõne hiireklõpsuga ära). Seega pole mingit põhjust selle pärast piinlikkust tunda.

Ma valetaksin, kui ütleksin, et olen oma mühklikke kintse alati aktsepteerinud. Kaugel sellest. Ma ei taha teadagi, mitu tundi oma väärtuslikust elust olen ma end peegli ees edasi-tagasi keerutanud, end igasuguste kreemide ja geelidega mudinud ning taas peeglist kontrollinud - tegin nüüd tsellule ära või ei? Nüüd tean, et parim viis oma keha vormis hoida on elada võimalikult stressivaba elu, kus piisaval liikumisel ja toitaineterikkal naturaalsel toidul on kindel koht. Ka regulaarne massaaž on kehale superluks, sest see elavdab lümfi- ja vereringet - tselluliidi puhul on mõlemad halvenenud. Lümfisüsteem on justkui keha kanalisatsioon, mis uhab välja toksiine, peetunud vedelikku, haigusetekitajaid jm ebavajalikku. Massaaži võid lasta teha salongis, kuid abi on ka enesemassaažist.