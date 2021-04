Alexis Varnum: tegele oma sisemaailmaga, sest kõik väline, mis sinu ümber toimub, on selle peegeldus

Iga inimene lülitab sisse mitmed energeetilised protsessid ja sellest, millega need on täidetud, sõltub inimese olevik ja tulevik. Need protsessid on nähtamatud, sest inimesed on harjunud oskuslikult varjama enda emotsioone ja oma käitumise tõelisi põhjuseid.

Praegu mõjutab meid kõiki aeg, sest Maa on sisenenud kõrgetesse vibratsioonidesse ja kõik varjatu kerkib pinnale, muutub läbipaistvaks ja selgeks. See protsess on alles alanud ja juba praegu me saame näha inimeste tõelist palet, nad ei saa enam varjata seda, mida nad kannavad enda sees.

See protsess võimendub veelgi. Ilusate sõnade ja žestide taga ei saa enam varjata oma alastust, sest kõik, mida varjatakse kaob ja inimesed saavad näha asju ja teisi nii nagu nad on. Mida kiiremini Sa õpid ennast harmoniseerima, seda kiiremini see toimub. Me muutume jaaniussikesteks või laternateks, kes valgustavad kõike pimedat Maal. Kahjuks paljud on Maale kui ballast ja nad ei suuda liikuda uude reaalsusse. Samas ka tõmbavad alla neid, kes soovivad minna uude reaalsusesse kogu oma Hingega.

Ole vastutav enda energeetilise ruumi eest. Kõik toimub vaid sinus ja mitte miski väline ei saa Sind mõjutada kui sa ise ei luba. Praegu on aeg tegeleda oma mõtetega, sest reaalsus vaid peegeldab Sind ennast, sinu seisundeid, veendumusi, arvamusi ja hinnanguid. Ja kui kõik toimub vaid Sinu sees, siis kes on see, kes selle eest vastutab?

Loomulikult me elame nii, nagu oleme harjunud. Järgime programme ja šabloone. Kuid on tulnud aeg ennast muuta, sest uus reaalsus toetab uusi sisemisi kavatsusi, soovi olla rõõmus ja õnnelik ning seda ta ka peegeldab sündmustega, inimestega ja faktidega. Ainult Sinust sõltub kui kiirelt muudatused tulevad Sinu ellu ja need on just sellised, milliste energiatega Sa need täidad.

Iga Hing on Valgus ja Teadvus, iga Hing on väärtuslik, iga Hing saab äratada tuhanded magavad Hinged ja juba praegu need protsessid aktiivselt toimuvadki Maal. Mõtle, kas Sa tahad olla ballast või Valgusekandja?