Magamistubade õnnelikud lõpud ei tähenda õnnelikke inimesi

Inimene ei saa aru, miks ta käivitub, kui ta vaatab pealt teise inimese söömist, joomist, teleka vaatamist, telefoni näppimist, arvutis istumist, spordile kaasa elamist jne. Inimene ei küsi iseendalt, miks on temal nii talumatult raske pealt vaadata seda, kui teine inimene teeb/ annab iseendale mõnu. Nendes tegevustes on sõnum - "Mina sain, mina saan!" Õnneliku lõputa inimest närib tuim valu, kaotuse kibedus ja pulbitsev viha, sest teine muudkui saab, kuid tema ise ei saa, sest jääb üha uuesti ilma sellest, mille oleks pidanud saama - teise õigeaegsest õigest tähelepanust. Kaotusehetk kordub üha uuesti, sest omaenese heaolu eest hoolitsev inimene valib teha ja olla nii nagu temal endal on mõnus ja hea olla - see on tema õnnelik hetk.

Nii elavad oma elusid, ühendatud ajas, koos naised ja mehed, kes on pinges, sest nemad ei ole saanud - on jäänud magamistoas oma „"õnnelikust lõpust" ilma. Mida nad teevad, kuidas nad reageerivad? Muserdatud inimeste lahendus on takistada teise iseendaga rahulolev olemine. Tuleb anda teisele mingi kohustus täita, saata sõna lendu, teha tegu. Tuleb teha nii, et teine peab lõpetama nähtavalt enesele mõnu andmise - enesest hoolimise, enese eest hoolitsemise. Teise enesekeskse tegevusega - "Mina hoian iseennast!" - käib kõrvalolija jaoks kaasas teadmine - "Minu vajadused ei ole teisele olulised, sest tema hoolib ja hoolitseb ainult iseenda eest!" Rahulolematu ja oma väljaelamata pingest keerdus olev inimene otsib lahendust asjadest, mis pakuvad temale lohutust ja asendust - söök, suits, alkohol jne. Need on tegevused, mis tähendavad - "Mina ei saanud seda, millest jäin ilma, kuid ma näitan iseendale, et mina ise hoolin ja seega annan sõõmu, ampsu jne sellest, mis on hea, et asendada seda teist head."