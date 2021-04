Alar Ojastu: aja planeerimisest tähtsam on une planeerimine

Põhjus, miks inimesed ei suuda rohkem saavutada, ei ole see, et nad ei oska aega juhtida, vaid see, et nad on väsinud. Kõikide Facebooki kasutajate seas läbi viidud märksõnauuringust on selgunud, et üks kõige enam negatiivseid kommentaare ärgitav sõna on uni. Inimestel on sellest puudus ja kuna negatiivsed kommentaarid on kõige sagedasemad kella kümnest õhtul kella kaheni öösel, siis viitab see, et inimestel on unehäired või peavad nad magamise asemel tegema midagi, mis neile ei meeldi.