Östrogeeni tase mõjutab naha elastsust ning tervislikku ja noort väljanägemist

Östrogeeni vähenemine on üks naha esimesi märgatava vananemise näitajaid. Tegelikult väheneb naha paksus 1,13 protsenti igal aastal pärast menopausi, kui östrogeenitase langeb. Ka kollageenitase langeb 30 protsenti esimese viie aastaga pärast menopausi, nagu näitavad uuringud. Ent California San Francisco ülikooli uuringus selgus, et menopausi läbinud naistel, kes said lisaöstrogeeni, samuti neil, kes osalesid hormoonasendusravis, oli vähem nahakuivust ning vähem ka kortse.

Kuid menopausi saabumine pole ainus põhjus, miks sa võid kannatada östrogeenitaseme languse all ja vananeda kiiremini, kui peaksid. Iga päev on su keha valmis vastu võtma östrogeeni taolisi kemikaale toidu või keskkonna kaudu. Ksenoöstrogeenid on rühm kemikaale, mida tuntakse endokriinide lõhustajatena ja mida ma nimetan räpasteks hormoonideks. Need on kemikaalid, mis võivad lõhustada kogu meie hormonaalsüsteemi. Kas sa mäletad seda raku retseptorit, mis laseb hormoonidel siseneda ja ütleb neile, kuidas käituda? Need räpased hormoonid panevad retseptori uskuma, et on päris hormoonid, ja seetõttu laseb rakk need sisse ning nad saavad rakkudega tegutseda - nad on matkijad, valetajad, teesklevad seda, kes nad pole. Kui see juhtub, siis su organism arvab, et reageerib päris hormoonile, aga sellel pole nahale niisugust positiivset nooruslikku efekti - see mõju pole tervislik ega ilus ega peata vananemist.

Räpased hormoonid sekkuvad hormonaaltasandil mitut viisi - nad võivad tõsta ebatervislike hormoonide taset (kortisool) ja võivad madaldada teiste taset (testosteroon või kilpnäärme hormoonid). Nad võivad käskida tervetel rakkudel teha asju, mida need ei peaks tegema (näiteks end hävitada), ja nad võivad muuta struktuuri, et saada aineks, mis on organismile otseselt kahjulik. Või nad hoopis blokeerivad retseptori ja lõpetavad päris hormoonide töö.