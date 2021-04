NÄDALA TAROSKOOP | Nii mõnigi elu valupunkt võib nüüd jõuliselt endast sulle märku anda

Nädala kaartideks on saatuseratas ja müntide kuningas. Sinu ümber toimuvad arengud ja muutused, mis ühelt poolt panevad sind tundma hirmu ning sunnivad lahti laskma minevikust pärit olukordadest, mis kohati on nii tuttavad ja turvalised, ning teiselt poolt annavad lootust, et asjad liiguvad paremuse suunas. Nii mõnigi valupunkt võib nüüd jõuliselt endast märku anda ja tähelepanu nõuda. Kui tunned, et hoolimata sellest, et polegi erilist põhjust end halvasti tunda, oled siiski pinges ja kergesti ärrituv, siis võta endal teadlikult hoog maha, puhka, rahune ja mõtiskle. See kõik, mis sinu hinges toimub, on täiesti normaalne muutustele reageerimine ning sa ei ole üksi. Paljud sind ümbritsevad inimesed tunnevad nii. Mida vähem sa suudad muretseda, vihastada ja kiirustada, seda parem nii sulle kui sind ümbritsevatele. Ära lase end riidudesse kaasa tõmma, ole sina see, kellest viha ja raev enam edasi ei lähe.