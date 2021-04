Jupiteri liikumine Veevalajasse toob kaasa rohkem suhtlemist ning võimaluse ka "tavalise inimesena" mõjutada suuremaid protsesse

Guru transiit 7. majas, mille peamiseks märksõnaks on partnerlus. Mitte ainult partnerlus kooselu mõttes, vaid ärisuhted, tööalased ja sotsiaalsed suhted. Võimalik, et sõlmite sel perioodil tavapärasemast rohkem lepinguid. Osalete suuremal hulgal läbirääkimistes, luues koostööpartnelusi mitmete isikutega. Suhted mitmete liitlastega aitavad teil oma tegevust laiendada. Loodavad suhted baseeruvad usalduses ja aususel, et ajate koos ühist asja ühise eesmärgi nimel. Sõlmitavad lepingud võiksid olla juriidiliselt korrektsed, sest nii saad kaitsta oma isiklike huve. Olete optimistlik tuleviku suhtes, eesmärkide saavutamine tundub teostatav. Kui olete vaba, siis sel ajal lähete kohtingule inimesega, kes on kõrgharitud, tark ja filosoofilise iseloomuga. Haritus ja haridus pole siinkohal sünonüümid. Kui teised astroloogilised punktid toetavad, siis võimalik on abiellumine. Guru sümboliseerib tarkust ja teadmisi ja 7. maja sümboliseerib teisi inimesi, seega teiste inimesega suheldes, koostööd tehes omandate teadmist ja kogemust. Isiklike huve saab kõige efektiivsemalt kaitsta kui teete kõiki protsetuure ja toiminguid juriidiliselt korrektselt. 7. maja on seotud juriidiliste dokumentidega ja kohtumajaga, st enne toimingute tegemist pidage nõu juristist nõustajaga. Abielu tehinguid silmas pidades alati pea alati nõu kaaslasega, abikaasaga.

Guru liigub 6. majas, mille peamiseks märksõnaks on stress. Stress, mille tingivad väljakutsed. Nii rahalised, tervislikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed väljakutsed. Konfliktiallikaks võib olla maailmavaade või ideoloogia. Te suhtumine probleemide lahendamisse on optimistlik ja usute paremat homset, leiate inimkannatuses filosoofilist laadi õppetunde, tarkust. Sel transiidil õpite paremini konfliktidega toime tulema, neid lahendama ja juhtima. Guru liikumine siin majas ei lahenda meie probleeme materiaalses mõttes, kuid õpetab mentaalselt nendega elama. 6. maja on seotud kõikidega, kes vajavad abi - vanemad inimesed, haiged, loomad, st kui tahate head teha, siis vabatahtliku töö on väga tervitatav. On tõenäoline mittetulundusühingu (MTÜ) tegevuses osalmine või sotsiaalsest ja ühiskondlikust reformist osavõtt. 6. maja on seotud kohaliku reformiga, eriti aktuaalne on keskkonnaga seotud projektid ja petitsioonid (11.maja on seotud globaalse ja rahvusvahelise reformiga, sest 6. maja edasi 6. majast). Olete selles kontekstis aktiivsem, et kodumaal midagi ära teha, korda saata ja parendada. Kui päevakorral on tervislikud väljakutsed, siis oled ravivõimaluste kaalumisel avatud silmaringiga ja lähened olukorrale holistiliselt. Kasutate mitmeid ravimeid, nii populaarteaduslikke ravilahendusi kui alternatiivmeditsiinilisi lahendusi. Olete avatud meelega ja usute raviprotsessi. Kui seisate silmitsi rahaliste probleemidega, siis otsige abi võlanõustajalt, kelle abiga leiate juriidilised lahendused, et võlast vabaneda. Kui soovite parendada oma rahalist olukorda, sh finantskirjaoskust, siis otsige abi finantsnõustajalt, kes suunab ja õpetab säästma ja tegema paremaid rahalisi otsuseid.