Aprillikuu energiad: toimub ärkamine nõidusunest, teadvustamine ja illusioonide šokeeriv purunemine

Aprilli esimene pool on kiire ja tegusa energiaga. Seisakut ei tule, intensiivsus ei vähene. Nüüd on energiat ja tahtmist tegutseda ning tehtud saab niimõndagi, mida on seni edasi lükatud või mis on jäänud lohisema. Kui ilmsiks tuleb uut infot, on vaja sellele koheselt reageerida, aga ennast ja teisi säästval ning looval viisil, kellelegi liiga tegemata ja endale truuks jäädes. Usalda ennast, usalda oma südame häält, aga mitte hirmu sosinaid ega mõistuse kahtlusi. Sinu südamest ja hingest paremini ei tea keegi, mida sa vajad ja millal.

Kuu keskpaik on rahulikum ja lõpp pakub võimalust teha kokkuvõtteid, jõuda milleski selgusele ja teha vajalikke muutusi. See on isikliku sisemise arengu kuu. Endiselt on esiplaanil tegelemine isiklike väärtuste, soovide ja vajadustega. Aeg uurida ja saada selgust, kes mina olen, mida mina tahan oma ellu, mida mina vajan oma eesmärkide täitmiseks. On aeg äratada endas looja olemus, leida ise endale sobivad isiklikud uued viisid, kuidas saavutada sõltumatus ja iseseisvus. Kus on need kohad, need teemad, kus tunned, et nüüd mulle aitab, ma murran end vabaks, nüüd ja kohe. See on suur ärkamine nõidusunest, teadvustamine, illusioonide shokeeriv purunemine.