Prantsuse Polüneesia ja lihavõttesaar ehk unistus helesinisest laguunist

Iga meie keharakk pakitses juba eesootava Polüneesia soojusest ja võlust. Reisiseltskond saabus vähehaaval kohale, samamoodi elevil nagu me isegi. Jagasime piletid laiali, reisijad tegid kenasti check-in'i ära ja suundusid turvavärvate kaudu lennuki ootesaali. Meil endalgi olid kohvrid juba lennukile saadetud. Seisime kahekesi viimasena turvaväravate ees, kui äkki kõlas valjuhääldist: "Mr Bramanis, palun tulge infolauda. Esineb turvaprobleem!" Ümberkaudsete pilgud hakkasid otsima süüdlast. Meie juurde astus lennujaama juhataja ja ütles: "Härra Bramanis, kahjuks me ei saa teid lennukile lubada. On ilmnenud, et teil on probleem Ameerikasse sisenemisega." Esimene mõte oli, et mõni krutskeid täis sõber tahab meile vembu visata. "Nalja teete, eks ole ju? Me teame küll, et Argo on väga hea huumorisoonega ja talle meeldib meid proovile panna. Võite talle selle korraldamise eest tunnustust avaldada. Tal läks peaaegu korda meid ärevile ajada." Juhataja aga vaatas meile väga tõsise näoga otsa ja raputas pead: "Kahjuks ei ole tegemist teie viidatud lugupeetud härra Argo vembuga. Härra Bramanise nime sisestamisel andis turvasüsteem häiresignaali ja me ei saa teid lennukile lubada. Teie lend on läbi USA ja selleks pole teil luba."