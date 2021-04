Alkeemia lugemisnurk | Avasta oma mina jõud!

Foto: depositphotos.com

Viimsi tervisekeskuse üldarst Patrick Pihelgas soovitab: Millal sa viimati võtsid hetke, et lihtsalt olla ja küsida endalt, kuidas läheb? Kuidas päriselt läheb? Kipume sageli tormama läbi elu, nii et ei märkagi seda möödumas. Oleme mattunud töösse, laste kasvatamisse, kõiksugu muredesse ja vahel ka rõõmudesse. Kohtume iga päev uute inimestega, elame kaasa nende elukäigule, vajadusel rõõmustades ja kurvastades koos nendega. Kõige selle juures unustame ära selle ainsa inimese, kes on meiega igal hetkel, 24/7, sõltumata kas seda tahame või mitte. See on meie MINA. Kui hästi me tegelikult tunneme oma MINA? Mida me teame sellest, mis teda õnnelikuks või kurvaks teeb? Mida me teeme, et oma MINA eest hoolitseda, teda hoida? Kas me oleme oma MINA jaoks olemas, võimestame teda, nii nagu tema meid? Oskame me päriselt kuulata, mida meie MINA meile räägib? Mida meile räägib meie kõige lähedasem kaasaelaja? Millise MINA me maailmale anname? See siin on autori väljatöötatud arengutreeningu meetodi alusel kirjutatud lihtne ja konkreetne käsiraamat praktiliste harjutuste ja sisekaemustega, mille abil leida oma MINA, teda toetada, kuulata ja olla talle parim sõber. Vaid enda eest hoolt kandes saame maailmale anda oma parima MINA.