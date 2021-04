ALKEEMIA TAROSKOOP APRILLIKUUKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis. Enesetunne peaks olema üldiselt üsna hea ja energiatase kõrge. Kui oled oodanud arstlike testide vastuseid, siis saad nüüd positiivseid uudiseid. Kui oled kimpus olnud mõne tervisehädaga, siis leiad nüüd leevendust. Kui oled soovinud perekonna juurdekasvu, siis just nüüd on võimalik, et jääd lapseootele.

Küllus. Töö pakub sel kuul nii närvikõdi kui ka põhjust rõõmustamiseks. Sulle usaldatud ülesanded ei ole kergete killast ning kohati tunned, et võid vajada abi. Ent olles juba tööhoos, märkad, et saad kõigega hästi hakkama ja avastad enda jaoks oma varjatud ressursid, mis lasevad sul uhkust tunda edukalt lõpule viidud tööülesannete tõttu.

Armastus. Südameasjade osas on ees ootamas rõõmsameelne ja nautlev faas. Sa oled sisemiselt rahulik, püüdled turvalisuse, truuduse ja pikaajalise suhte poole. Märksõnadeks on sensuaalsus ja viljakus. Selleks et eelolevast perioodist maksimaalne kasu saada, ole võimalikult palju kontaktis oma tunnete ja südamega. Ära jäta tähelepanuta ka märke, mida universum sulle saadab.

Tervis. Vaimset ja füüsilist heaolu silmas pidades peaksid meelde tuletama, mis on su nõrgad kohad ja mis probleemid on seoses kevade saabumisega ilmnenud. Lähtu sellest, et käitud oma tervise osas tähelepanelikult ja hoolivalt. See aitab ennetada kõikvõimalikke tervisehädasid.

Armastus. Oled pigem tagasitõmbunud ning eemaldud teadlikult kaaslastest. Sa soovid leida oma sisemaailmast vastuseid elulistele küsimustele, mis on sind juba mõnda aega vaevanud. Keskendud oma südames ja hinges rahu leidmisele, mis aitaks sul adekvaatselt hinnata seda, kus sa hetkel seisad, millised on sinu väljavaated ja parimad tegutsemissuunad. Anna endale aega, vajadusel pea mõne lähedasega nõu. Rahunenud meel näeb hoopis selgemini.

Armastus. Südameasjades juhindud eelkõige oma sisetundest. Sinu elus on esiplaanil iseenda tundmaõppimine. Keskendu rohkem oma sisemaailma rikastamisele, mõtisklustele ja tunnetamisele, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline. Iseenda vajaduste teadmine ja tunnistamine aitab sul oma ellu paremini tõmmata ka kõike seda, mida soovid ja vajad. Seega ole julge ja unista suurelt.

Armastus. Sind ootab ees väga põnev ja viljakas aeg. Sinu ees avanevad armastuse müsteeriumi uksed. Asud liikuma mööda teed, mis viib sind täiusliku suhteni või siis suudad juba olemasolevas suhtes toetuda minevikukogemustele ning suurendada üksteisemõistmist ja harmooniat. Saad nautida häid ja õnnelikke aegu, mis näitavad sulle, et armastus ja rõõm on su elus endale esikoha kindlustanud.

Tervis . Füüsilist ja vaimset heaolu silmas pidades peaksid meelde tuletama, mis on su nõrgad kohad ja mis probleemid on eelnevalt seoses kevade saabumisega ilmnenud. Lähtu sellest, et käitud oma tervise osas tähelepa-nelikult ja hoolivalt. See aitab ennetada kõikvõimalikke tervisehädasid.

Küllus. Sinu elus on praegu aeg, kus õpid uusi nippe ja töövõtteid. Eelkõige puudutab see töö ja rahaga seotud küsimusi. Samas võivad uued oskused sind edasi aidata ka teistes eluvaldkondades. Soovituseks oleks olla hästi tähelepanelik ja korrektne ning pöörata suurt tähelepanu ka detailidele, sest just pisiasjad võivad teinekord mängida väga olulist rolli. Igal juhul saad tulevikus praegu omandatud kogemustest palju kasu, seega hoia silmad lahti ja meel avatud.

Armastus. Suhete vallas on näha energiate kiiret liikumist, suhtlemist on palju, tunded vahelduvad tihti ja kalduvad ühest äärmusest teise. Sa ei tea praegu isegi päris täpselt, mida sa tahad. Lased end inimestest ja nende arvamustest palju mõjutada. Praegu ei ole aeg suurte otsuste vastuvõtmiseks. Lase tunnetel settida ja tee oma valik siis, kui esimesed emotsioonid on vaibunud.

Tervis. Praegu on kõige olulisem tuua oma keha välja talverežiimist ja minna rahulikult kevadele vastu. Selleks et mitte kevadväsimuse küüsi langeda, toitu tervislikult, liigu värskes õhus ja mis kõige olulisem - ära unusta hea une tähtsust. Kui tervis annab tunda, siis ära oota, et see iseenesest mööduks, vaid pöördu mõne oma ala spetsialisti poole. Nii võid ennetada nii mõnegi terviseprobleemi süvenemist.

Armastus. Nüüd puutud kokku kõige sellega, mis sinus kiusatust tekitab. See võib tuua sinu ellu keerukaid olukordi ja vastakaid tundeid, kuid just nii õpid paremini tundma oma varjukülgi ning seda, kuidas nendega toime tulla. Sulle võib kohati tunduda, justkui veeretataks sinu teele meelega komistuskive, kuid tegelikult saad läbi nende kogemuste aimu, et sina ise kontrollid oma meelt ja ihasid.

Küllus. Töö osas pead kannatlikult häälestuma aeglase, samas pideva arengu faasile. Kui ootad kiireid tulemusi, tormilisi muutusi ja ideede peatset realiseerumist, siis võid pettuma. Ära ürita käimasolevaid protsesse nende loomulikus arengus kiirendada, see võib lõpptulemust rikkuda. Leia endas rahu, et tasapisi ja sujuvalt liikuda eesmärkide suunas.

Tervis. Vaimset ja füüsilist heaolu silmas pidades on oluline, et juhul kui esineb kaebusi, mis võiksid vajada tähelepanu, siis jälgi end kõigepealt ise tähelepanelikult. Vajadusel kirjuta enne arsti juurde minekut üles, mida täpselt soovid küsida ja mis on sümptomid ning ära lepi sellega, kui arst ilma pikemalt kontrollimata ravimi välja kirjutab või diagnoosi paneb. Vajadusel võta ka teise arvamus.

Armastus. Südameasjades ootab ees periood, kus mõistus kisub ühele ja süda teisele poole. Võid olla sattunud olukorda, kus pead otsustama, mida oma suhtega edasi teha või siis lausa kahe armsa inimese vahel valima. Igal juhul ei ole valik kerge, kuid see tuleb teha. Sasipundardesse takerdunult ei saa sa kauem enam edasi liikuda. Kui sina otsuseid ei tee, siis tehakse need sinu eest ning sina pead vaid tagajärgedega leppima.

Küllus. Töö on toonud su ellu olulisi muutusi. Nüüd koged veelgi enam, et hoolimata sellest, et tööülesanded ei ole sulle üle jõu käivad ega võõrad, siis ikkagi on sind otsekui tuttavast mugavustsoonist välja rebitud ja pea ees vette visatud. Esialgu võid tunda end ebakindlalt, kuid kuna sa ei pelga väljakutseid, on see sulle pigem värskendavaks kogemuseks.

Küllus. Tööasjades ilmutad initsiatiivi, rakendad osavalt oma mõjujõudu ning oled väga pühendunud. Sul on kindel visioon ja eesmärk, mida soovid saavutada. Tunnustus on praegu sinu jaoks väga oluline, see paneb su ideed veelgi kõrgemalt lendama. Ka raha osas peaks olema väga hea kuu, sissetulekud suurenevad või saad mõne hea pakkumise lisaraha teenimiseks.

Tervis. Enesetunne on üldiselt hea ja tervis suurepärane. Oma sisemise jõu ja energiaga suudad ka kevadiste petlike ilmadega külmetamist vältida ning saad nautida täiel rinnal päikselistel päevadel looduses viibimist. Tunned iga päevaga üha suuremat kutset loodusesse minna.

Ambur

Armastus. Südameasjade osas ootab sind ees lahkumine millestki südamelähedasest. See põhjustab sinus segaseid tundeid. Ühelt poolt oled kurb, et midagi jääb maha, kuid teisalt oled siiski piisavalt põnevil, et saad asuda kogema uusi seiklusi ja avastama enda jaoks tundmatut maailma. Pead suutma lahti lasta ning liikuma eluvooluga kaasa.

Küllus. Oled leidnud endas hingelise tasakaalu ning see on toonud sinusse rahu ja harmoonia. Suudad ka keerukaimates situatsioonides jääda rahulikuks ning hinnata olukordi õigesti. Kui sul on vaja langetada mõni tähtis otsus, siis kasuta just praegust aega, sest sinu mõistus on hetkel erakordselt selge ja tugev ning samas suudad kuulata ka südamehäält.

Tervis. Suuremaid probleeme ei ole. Pigem külastad sõprade soovitusel mõnd uut ja põnevat teraapiat või ke-hahooldust. Hoolitsed enda eest hästi ja ammutad energiat heade sõpradega koos ette võetud tegemistest. Just head ja armastavad suhted on need, mis sinusse positiivsust, elurõõmu ja hingejõudu süstivad.

