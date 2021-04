Tähista munadepühi munavabalt ja katseta uusi maitseid

"Munatööstuses on kasutusel mitmed problemaatilised praktikad, näiteks isaste tibude hävitamine, kanade loomuomaste tingimuste puudumine ja kanade aretamine munema tohutus koguses mune, kuid see on nende kehale väga kurnav," kirjeldas Tensing. "Muna tarbimisele on tänapäeval palju põnevaid ja tervislikke alternatiive, mistõttu loomasõbralikumate valikute tegemine on aina lihtsam."