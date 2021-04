Üheksa kinnitust sellele, et naer on tõesti terviseks!

1. Psühholoogid on kindlad, et südamest tulnud naer aitab tõsta tuju ning vabaneda kiiremini stressist, ning soovitavad naerda vähemalt 30 korda päevas, ehkki võib tunduda, et naermiseks põhjust pole. Ilmselt on kasulik valida enda ümber inimesi, kes on oma olemuselt rõõmsad, siis on suurem tõenäosus 30 korda päevas naerda.

2. 61% meestest peavad rõõmsameelseid, naeratavaid naisi veetlevamaks. Sama kehtib ka meeste kohta. Austria teadlased, analüüsinud ligi miljoni naise ankeeti, tegid järelduse, et meeste tähtsaimaks iseloomuomaduseks peetakse huumorimeelt, mis on üsnagi loomulik.

3. Kuidas säilitada suhtes kirge? Ameerika psühholoog Doris Bazzini väidab, et selleks peavad mees ja naine vähemalt kord nädala jooksul koos naerma - selleks sobivad hästi romantilised komöödiad. Ta seletab: "Kui te naerate koos partneriga, tekib teie vahel eriline vaimne side, mis aitab teineteist paremini mõista."

4. Spetsialistid on veendunud, et lisaks sellele, et naer on kasulik tervisele, on tal ka loovust (57% võrra) ning tööefektiivsust (54% võrra) tõstev toime.

5. Naerdes 15 minutit päevas, on võimalik aastaga 2 kg alla võtta! Kusjuures ühe komöödia vaatamine on kalorikulu poolest võrdväärne kilomeetri pikkuse jalutuskäiguga.

6. Eksperiment on näidanud, et inimestel, kellel on plaanis vaadata naljakat videot või komöödiat, toodab organism 87% võrra rohkem kasvuhormooni ning kolmandiku võrra rohkem beeta-endorfiini, kui nendel, kes on otsustanud veeta aega uudiseid lugedes. Professor Berk nimetas oma avastuse "lootuse bioloogiaks". Hormoon beeta-endorfiin on valuvaigistava ning depressioonivastase efektiga, kasvuhormoon omab tähtsat rolli immuniteedi kujundamisel.

7. Arstid väidavad, et vaid 10 minutit naermist alandab vererõhku.

8. Neil, kes naeravad vähemalt 15 minutit päevas, paraneb vereringe töö ning töötab paremini süda. Arvestades, et stress ja depressioon tõstavad südameveresoonkonna haiguste riski 44% võrra, tagab naermine pikema elu.